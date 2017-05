Sắp có smartphone Galaxy S8 phiên bản ‘cướp biển’ Mai Hoa

Loạt ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung dường như đang chuẩn bị ra mắt một phiên bản mới của smartphone cao cấp Galaxy S8 lấy cảm hứng từ bộ phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.