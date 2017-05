Asus ZenFone Go 2 trang bị camera kép

Phiên bản tiếp nối chiếc Asus ZenFone Go được khẳng định sẽ có cả tùy chọn trang bị RAM 4GB, riêng dung lượng pin sẽ được tăng lên mức 4.850mAh.

Như PC World Vietnam từng thông tin, ZenFone Go là chiếc smartphone phổ thông từng được Asus chính thức mở bán hồi năm 2015 hướng đến người dùng trẻ cần một sản phẩm đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng hằng ngày song chi phí đầu tư ban đầu vẫn ở mức hợp lý. Tuy có giá bán chưa đầy 3 triệu đồng ở thời điểm ra mắt, nhưng ZenFone Go vẫn được trang bị màn hình lớn, RAM 2GB và camera chính 8MP.

Asus ZenFone Go 2.

Theo cập nhật, TENAA vừa thông qua thêm một phiên bản mới, tiếp nối chiếc Asus ZenFone Go (tên mã X014D) từng giới thiệu. Như lệ thường, Cơ quan chuyên cấp giấy chứng nhận thiết bị viễn thông này cũng trưng ra những hình ảnh được khẳng định là của chiếc Asus ZenFone Go 2 (tên mã X015D) cho thấy một cái nhìn gần như toàn diện về sản phẩm chưa ra mắt này.

Qua hình ảnh rò rỉ, có thể nhận thấy chiếc Asus ZenFone Go thế hệ thứ 2 cũng mang nhiều nét gợi nhớ dòng sản phẩm ZenFone 3. Đáng chú ý là ảnh chụp mặt lưng còn cho thấy Asus ZenFone Go 2 trang bị đến 2 camera. Về cấu hình, Asus ZenFone Go 2 được kỳ vọng sẽ trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải HD, tùy chọn RAM 3GB/ROM 32GB hoặc RAM 4GB/ROM 64GB, bộ xử lý xung nhịp 1,5GHz, pin 4.850mAh và chạy Android 7. Tuy không đề cập đến bảo mật vân tay tích hợp, nhưng giới quan sát tin rằng sản phẩm mới sẽ vẫn hỗ trợ tính năng này vì hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy nút Home ở mặt trước.