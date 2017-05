Hai mẫu máy tính bảng Iconia Tab 10 và Iconia One 10 đều được đảm bảo có thể cho thời gian dùng pin đạt mức 8 giờ, kết nối Wi-Fi 802.11ac và loa âm thanh nổi.

Iconia Tab 10 và Iconia One 10 là 2 mẫu tablet thế hệ mới của dòng sản phẩm Iconia vừa được Acer chính thức giới thiệu nhằm chào đón khác tham quan đến với triển lãm Computex 2017 dự kiến tổ chức tại Đài Loan vào cuối tháng này.

Hiện tại, có lẽ muốn để tăng thêm sự tò mò cho người hâm mộ, Acer vẫn giấu khá kỹ thông tin liên quan đến 2 chiếc tablet Iconia Tab 10 và Iconia One 10 sắp ra lò này. May mắn là nhà sản xuất vẫn tiết lộ rằng bộ đôi tablet thế hệ mới của dòng sản phẩm Iconia sẽ trang bị bộ xử lý 4 nhân MediaTek, kết nối Wi-Fi 802.11ac tích hợp và loa âm thanh nổi DTS-HD.

Iconia Tab 10 và Iconia One 10 cũng được khẳng định sẽ có khả năng cho thời gian dùng pin đạt mức 8 giờ. Điểm khác biệt giữa 2 mẫu tablet Acer chính là phiên bản Iconia One 10 sẽ không hỗ trợ công nghệ màn hình Quantum Dot. Nhưng bù lại, Acer Iconia One 10 trang bị sở hữu 2 cổng micro USB.

Hy vọng fan Acer sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết về cấu hình, cũng như giá bán của bộ đôi máy tính bảng Iconia Tab 10 và Iconia One 10 trong những ngày tới đây.

Vài hình ảnh mẫu tablet Iconia mới của Acer: