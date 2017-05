Smartphone Moto G5S Plus lộ ảnh thực tế

Loạt ảnh rò rỉ cho thấy chiếc smartphone chưa ra mắt cũng được cài đặt sẵn Android 7.1.1 và cũng sở hữu camera kép ở mặt lưng.

Hôm 23/5, làng smartphone từng xuất hiện hình ảnh cho thấy mẫu smartphone Moto G5S sắp được ra mắt cũng mang trên mình nhiều nét tương đồng với người anh em Moto G5 song được tăng cường them camera kép ở mặt sau đầy hấp dẫn. Cũng tại thời điểm xuất hiện loạt ảnh chiếc Moto G5S nói trên, cũng có luồng thông tin cho rằng bên cạnh phiên bản Moto G5S với màn hình 5,2 inch, nhà sản xuất cũng sẽ tung ra thêm phiên bản “bé bự” Moto G5S Plus/ Moto G5S+ sở hữu màn hình 5,5 inch.

Ảnh thực tế của chiếc Moto G5S Plus.

Theo cập nhật mới nhất, hình ảnh thực tế của chiếc Moto G5S Plus cũng đã xuất hiện ồ ạt trên các trang mạng. Qua những hình ảnh rò rỉ, có thể nhận thấy phiên bản Plus cũng mang nhiều nét tương đồng với chiếc Moto G5S từng xuất hiện cùng 3 tùy chọn bộ cánh màu sắc trước đây. Ảnh chụp mặt lưng cũng cho thấy khá rõ nét chi tiết camera kép với đèn flash LED kép ở ngay bên dưới ống kính. Không chỉ vậy, hình ảnh được khẳng định là ảnh thực tế này còn cho thấy chiếc Moto G5S Plus được cài đặt sẵn Android 7.1.1.

Về cấu hình, Moto G5S Plus được kỳ vọng sẽ trang bị màn hình 5,5 inch Full HD, bộ xử lý 8 nhân. Riêng phiên bản Moto G5S trang bị màn hình 5,2 inch cũng hỗ trợ độ phân giải Full HD, camera kép và cũng chạy bản Android 7.1.1. Moto G5S cũng sẽ có 3 tùy chọn màu sắc bộ cánh gồm xanh dương, xám và vàng. Moto G5S nhiều khả năng cũng sẽ có thiết kế kim loại nguyên khối với các dải ăng-ten nổi trên lưng, cụm camera chính tròn trịa và logo cánh dơi nổi bật ở mặt lưng.