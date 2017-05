Các ‘số đo’ cùng hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy ngoại hình iPhone 8 rõ ràng nhỉnh hơn iPhone 7 song lại gọn hơn iPhone 7 Plus.

Theo cập nhật mới nhất, chiếc iPhone 8 hay còn được biết đến như là một sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone sẽ có kích thước thân máy 143,59 x 70,94 x 7,57mm. So với iPhone 7 vốn có kích thước 138,3 x 67,1 x 7,1mm và iPhone 7 Plus với các số đo hình thể 158,2 x 77,9 x 7,3mm, iPhone 8 rõ ràng nhỉnh hơn iPhone 7, nhưng vẫn “thấp” hơn phiên bản iPhone 7 Plus.

Đáng chú ý là hình ảnh rò rỉ mới nhất còn cho thấy chiếc iPhone 8 có thiết kế màn hình chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt trước máy. Dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của Touch ID trên chiếc iPhone thế hệ tiếp nối cũng đã không còn. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất lại mang đến cho fan Apple và giới công nghệ thêm hy vọng rằng iPhone 8 sẽ được Apple tăng cường bộ quét mống mắt. Trong hình ảnh khác so sánh iPhone 8 trực tiếp với 2 đối thủ là Samsung Galaxy S8 và S8 Plus, có thể nhận thấy phần cạnh viền dưới màn hình của chiếc iPhone thậm chí còn mỏng hơn cả 2 siêu phẩm từ Samsung.

Mới hôm qua, 30/5, nhà thiết kế Benjamin Geskin cũng đã khoe thêm hình ảnh bản thiết kế của iPhone 8 cho thấy sản phẩm mới cũng rõ ràng có thiết kế khung viền màn hình rất mảnh mai. Hình ảnh mặt lưng iPhone 8 còn cho thấy cụm camera kép đã được bố trí dọc theo chiều dài thân máy thay vì bố trí vuông góc như trên iPhone 7 Plus.

Cách đây không lâu, công ty tư vấn tài chính JP Morgan cũng đồng ý với ý kiến cho rằng những chiếc iPhone thế hệ tiếp nối chắc chắn sẽ hỗ trợ khả năng sạc không dây. Không chỉ vậy, JP Morgan còn khẳng định Apple sẽ trang bị chip Broadcom cho những chiếc iPhone thế hệ mới của hãng để tối ưu cho khả năng sạc không dây và mang lại khả năng tương thích tốt với chuẩn Bluetooth 5 cho thiết bị. Tiếc là hiện vẫn chưa rõ liệu mẫu iPhone nào trong tương lai sẽ được ứng dụng công nghệ sạc không dây này.

Hình ảnh iPhone 8 đọ dáng cùng iPhone 7 và 7 Plus.