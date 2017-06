Mẫu Galaxy S8 lấy cảm hứng từ bộ phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales cuối cùng cũng đã chính thức được Samsung giới thiệu.

Galaxy S8 phiên bản “cướp biển” được nhắc đến gần đây như là một phiên bản của mẫu Galaxy S8 được Samsung phát triển với cảm hứng từ bộ phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Không ngoài dự đoán trước đây từ giới công nghệ, Samsung đã chính thức mở bán mẫu Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition này với mức giá 880 USD, tương đương 20 triệu đồng.

Về cơ bản, phiên bản “cướp biển” Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition cũng có thiết kế không mấy khác biệt với phiên bản Galaxy S8 gốc, một điều khác biệt hoàn toàn so với khi Samsung giới thiệu mẫu Galaxy S7 Edge Batman với bộ theme đậm chất “người dơi”. Trước đó, Samsung cũng từng giới thiệu phiên bản siêu anh hùng Iron Man của mẫu Galaxy S6 Edge cũng trông đầy uy lực vì mang bộ cánh đỏ chói với biểu tượng nhân vật siêu anh hùng ở mặt sau.

Samsung Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition.

Tuy không mang những đặc điểm ngoại hình giúp tạo những dấu ấn đặc trưng, nhưng phiên bản Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, vẫn đậm chất “cướp biển” nhờ bộ theme cài đặt sẵn. Bao bì sản phẩm cũng có thiết kế hệt như một chiếc hộp chứa kho báu vẫn thường thấy trong sê ri phim cướp biển này.

Về cấu hình, mẫu smartphone cao cấp Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition cũng mang trên mình những chi tiết phần cứng đặc trưng từ bản gốc. Tuy nhiên, phiên bản mới theo cập nhật chỉ có duy nhất tùy chọn RAM 4GB, ROM 64GB. Hiện tại, Galaxy S8 phiên bản “cướp biển” đã được mở bán nhưng tiếc là máy chỉ dành cho người dùng tại thị trường Trung Quốc.