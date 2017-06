Bên cạnh mẫu iPhone 8, Apple còn được tiết lộ sẽ ra mắt cả những mẫu MacBook thế hệ mới, kính thông minh iGlass và mẫu loa thông minh Siri đồn thổi gần đây.

Theo tiết lộ mới nhất từ một nguồn tin thân cận với Foxconn, công ty chịu trách nhiệm lắp ráp các sản phẩm của Apple, “Táo” trong năm 2018 này sẽ không chỉ ra mắt mẫu iPhone 8 như đồn thổi gần đây mà sẽ còn có thêm nhiều chủng loại sản phẩm mới, đủ sức tạo điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Cụ thể hơn, Apple được khẳng định sẽ ra mắt mẫu loa thông minh tích hợp trợ lý ảo Siri với cấu hình phần cứng cũng khá hấp dẫn. Mẫu loa thông minh Siri của Apple được tiết lộ sẽ chính thức giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm WWDC song chỉ được mở bán vào năm 2018. Cũng theo nguồn tin thân cận với Apple tiết lộ, nhà sản xuất này nhiều khả năng sẽ giới thiệu cả mẫu kính thông minh với thiết kế vô cùng đặc biệt, hỗ trợ cả AR.

Hình ảnh iPhone 8 đọ dáng cùng iPhone 7 và 7 Plus.

Riêng với iPhone 8, “tay trong” của Foxconn khẳng định những hình ảnh cho thấy Touch ID ở mặt lưng là hoàn toàn sai lệch. Thay vào đó, Apple chắc chắn sẽ chọn cách tích hợp Touch ID vào bên dưới màn hình và tăng cường bảo mật hơn nữa nhờ hỗ trợ nhận diện khuôn mặt. iPhone 8 cũng được khẳng định sẽ vẫn được tin dùng giao tiếp Lightning thay vì chuyển hẳn sang USB Type-C. Sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone còn được tiết lộ sẽ vẫn mang phong cách tựa như những chiếc iPhone 7/7 Plus.

Tuy nhiên, phần khung viền của iPhone 8 đã được vát mỏng đi đáng kể và đương nhiên nút Home vật lý cũng sẽ “ra đi”. Gần đây nhất, làng smartphone cũng có bằng chứng cho thấy chiếc iPhone 8 sẽ có kích thước thân máy 143,59 x 70,94 x 7,57mm. So với iPhone 7 vốn có kích thước 138,3 x 67,1 x 7,1mm và iPhone 7 Plus với các số đo hình thể 158,2 x 77,9 x 7,3mm, iPhone 8 rõ ràng nhỉnh hơn iPhone 7, nhưng vẫn “thấp” hơn phiên bản iPhone 7 Plus.

Bên cạnh mẫu iPhone 8, loa thông minh Siri, kính thông minh, Apple cũng được tiết lộ sẽ ra mắt cả dòng sản phẩm MacBook 2018 và mẫu máy tính tất cả trong một iMac trong năm 2017 này.

Theo giới quan sát, Apple nhất định đang có rất nhiều dòng sản phẩm “hot” để tung ra trong năm 2017 này. Hy vọng, fan của hãng sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa.