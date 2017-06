FPT Shop: Đổi iPhone cũ lấy siêu phẩm Galaxy S8 và S8+

Từ ngày 5-30/6, chỉ cần mang điện thoại Samsung hoặc iPhone cũ đến FPT Shop, kể cả điện thoại là hàng xách tay, bạn sẽ được đổi sang siêu phẩm Galaxy S8/S8+ mới và tiết kiệm đến 6,5 triệu đồng.

Galaxy S8 và S8+ là bộ đôi siêu phẩm đã “làm mưa làm gió” trong suốt thời gian qua tại thị trường Việt Nam. Khoác lên mình nét đẳng cấp, tinh tế và độc đáo với thiết kế màn hình vô cực đầu tiên trên thế giới và sở hữu nhiều cải tiến công nghệ mang tính đột phá, Galaxy S8/S8+ là chiếc điện thoại trong mơ của rất nhiều người dùng.

Với mong muốn mở rộng cơ hội sở hữu siêu phẩm cho tất cả mọi người, FPT Shop sẽ triển khai chương trình “Thu cũ đổi mới – Lên đời Galaxy S8/S8+ - Tiết kiệm đến 6,5 triệu đồng”.

Cụ thể, bạn sẽ được sở hữu ngay siêu phẩm Galaxy S8/S8+ mới từ chiếc điện thoại Samsung hoặc iPhone cũ, kể cả hàng xách tay, không còn đầy đủ phụ kiện, thậm chí đã hết hạn bảo hành với chi phí tiết kiệm đến 6.500.000 đồng.

Trong đó, cơ hội lên đời Galaxy S8+ từ điện thoại cũ chỉ có duy nhất tại FPT Shop. Với phương thức tiêu dùng hiện đại và thông minh này, bạn sẽ sở hữu được ngay chiếc “smartphone trong mơ” mà không phải băn khoăn quá nhiều về chiếc điện thoại đang dùng kể cả về vấn đề tài chính.

“Thu cũ - đổi mới” được xem là cơ hội hiếm hoi và đơn giản để người dùng "lên đời" bộ đôi siêu phẩm Galaxy S8/S8+ mới từ một smartphone Samsung hoặc iPhone cũ. Đây cũng là chương trình tri ân của FPT Shop dành tặng khách hàng, để bạn có thể dễ dàng sở hữu siêu phẩm đình đám nhất hiện nay.

Duy nhất tại FPT Shop trong tháng 6/2017, người dùng sẽ được đổi lấy bộ đôi siêu phẩm Galaxy S8/S8+ từ điện thoại Samsung hoặc iPhone cũ với chi phí tiết kiệm đến 6,5 triệu đồng.

Làm sao để tham gia đổi máy?

Bạn chỉ cần mang máy đã qua sử dụng (máy cũ), kể cả “hàng xách tay”, có trong danh mục tham gia chương trình, đến hơn 400 cửa hàng FPT Shop để được kiểm tra model và tình trạng máy. Máy của bạn sẽ được định giá theo khung giá có sẵn. Sau đó, bạn sẽ được nhân viên thông báo ngay số tiền chênh lệch để nâng cấp lên Galaxy S8 hoặc S8+. Bạn sẽ được nhân viên FPT Shop tư vấn đầy đủ để có thể đưa ra lựa chọn đổi máy tốt nhất. Chương trình này không giới hạn số lần tham gia.

Danh mục điện thoại Samsung tham gia chương trình gồm có: : Samsung Galaxy Note 2, Note 3 Neo, Note 3 N9000, Note 4, Note Edge, Note 5, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6 32GB, S6 Edge 32GB, S6 Edge 64GB, S6 Edge Plus, Galaxy S7, S7 Edge.

Danh mục điện thoại iPhone tham gia chương trình gồm có: iPhone SE (16GB, 64GB), iPhone 5c (16GB, 32GB), iPhone 5 (16GB, 32GB, 64GB), iPhone 5s (16GB, 32GB, 64GB), iPhone 6 (16GB, 64GB, 128GB), iPhone 6 Plus (16GB, 64GB, 128GB), iPhone 6s (16GB, 32GB, 64GB, 128GB), iPhone 6s Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB), iPhone 7 (32GB, 128GB, 256GB), iPhone 7 Plus (32GB, 128GB, 256GB).

Những mẫu máy cũ tham gia chương trình chỉ cần thỏa mãn những điều kiện sau:

Máy có thể tắt mở nguồn và sạc pin.

Màn hình và cảm ứng vẫn còn hoạt động tốt. Màn hình không có điểm chết.

Đã log out/ xóa những tính năng và ứng dụng bảo mật khóa máy từ xa.

Không cần phụ kiện đi kèm.

Không cần nằm trong thời hạn bảo hành.

Thu mua cả máy cũ hàng xách tay

Tham khảo khung giá thu cũ – đổi mới:

Khung giá "Thu cũ đổi mới" áp dụng cho điện thoại Samsung:

Khung giá "Thu cũ đổi mới" áp dụng cho điện thoại iPhone: