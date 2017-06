Bắt đầu từ tháng 7/2017, người dùng Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 sẽ không thể tiếp tục đăng nhập sử dụng ứng dụng Skype dành cho nền tảng này nữa.

Theo cập nhật mới nhất, Microsoft vừa gửi đi thông báo chính thức về việc khai tử ứng dụng Skype trên nền tảng Windows Phone. Theo đó, thời điểm cho ứng dụng Skype nghỉ hưu sẽ chính thức từ đầu tháng 7/2017 và người dùng Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 sẽ không thể nào tiếp tục đăng nhập để sử dụng ứng dụng này như trước đây.

Cũng theo Microsoft, người dùng Windows 10 Mobile, Windows RT cũng sẽ không thể sử dụng ứng dụng Skype sau ngày 1/7/2017. Điều này đồng nghĩa với việc nếu vẫn còn vương vấn ứng dụng chat Skype, người dùng các nền tảng hệ điều hành nằm trong diện nêu trên buộc phải chuyển sang một nền tảng khác, theo giới quan sát.

Skype chính thức bị khai tử từ ngày 1/7.

Được biết, Microsoft hồi năm 2011 từng bỏ ra một khoản đầu tư kha khá để mua lại Skype. Tuy nhiên, có lẽ do đã kiếm được khá bộn tiền từ việc "buôn" bằng sáng chế trong khi lại chẳng mấy thành công trong mảng điện thoại Windows Phone nên Microsoft hiện chẳng còn lý do gì để tiếp tục phát triển Skype cho nền tảng Windows Phone của mình. Như PC World Vietnam hồi tháng 8/2016 từng thông tin, Microsoft khi đó đã tuyên bố sẽ chính thức ngừng hỗ trợ người dùng Skype trên nền tảng Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 và cả người dùng Android 4.0.3 (trở về trước) vào tháng 10/2016. Giới công nghệ khi đó cũng đã sớm phỏng đoán về thời điểm đặt dấu chấm hết cho Skype vào đầu năm nay. Việc chính thức tuyên bố khai tử Skype vào tháng 7/2017, cộng thêm những dấu hiệu cho thấy sự đi xuống trong thị phần smartphone nền tảng Windows có thể nhận thấy Microsoft thực sự chẳng có lý do gì để tiếp tục tiêu tốn thời gian, nhân lực và trí tuệ để nuôi nấng những “đứa con tinh thần” của mình.