Phiên bản Plus của chiếc smartphone Oppo R11 ra mắt cách đây ít hôm cũng được cài đặt sẵn Android 7, nhưng nâng cấp nhiều chi tiết phần cứng hứa hẹn hơn.

Hôm 6/6, Oppo đã chính thức giới thiệu chiếc smartphone camera kép R11 đúng như những dự đoán torng làng công nghệ. Sản phẩm mới khi đó thu hút không chỉ bởi thiết kế kim loại nguyên khối, nhiều tùy chọn màu sắc thời trang, mà còn bởi cụm camera kép ở mặt sau, mà còn bởi nền tảng Android 7.1.1.

Theo cập nhật mới nhất, mẫu smartphone camera kép Oppo R11 cũng đã có thêm tùy chọn phiên bản cỡ bự với tên gọi Oppo R11 Plus. Dựa vào những thông tin mà nhà sản xuất này chia sẻ có thể nhận thấy Oppo R11 Plus mang trên mình khá nhiều chi tiết nâng cấp đáng chú ý. Đơn cử, Oppo R11 Plus được tăng cường công nghệ sạc nhanh VOOC, pin tích hợp cũng được tăng lên mức 4.000mAh hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vi vu chỉ với một lần sạc.

Oppo R11 Plus.

Không chỉ vậy, Oppo R11 Plus còn được mở rộng màn hình lên mức 6 inch (Full HD), lớn ngang ngửa mẫu smartphone camera selfie kép Oppo F3 Plus đang có mặt trên thị trường. Đôi camera kép trên Oppo R11 Plus cũng sử dụng cảm biến Sony IMX398 và IMX350 giúp tăng khả năng tái tạo màu sắc, độ chi tiết cũng như hứa hẹn mang lại khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông ảo diệu hơn. Người dùng cũng có thể quay phim 4K trên Oppo R11 Plus. Tựa như người anh em Oppo R11, phiên bản có thêm hậu tố Plus cũng trang bị camera selfie 20MP.

Về cấu hình, Oppo R11 trang bị màn hình AMOLED 5,5 inch độ phân giải Full HD, bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 660, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 2.900mAh và cũng được cài đặt sẵn Color OS phát triển trên nền Android 7.1.