Loạt ảnh rò rỉ mới nhất cũng cho thấy iPhone 8 không sở hữu Touch ID ở mặt lưng và nhiều khả năng Apple sẽ chọn cách giấu bảo mật vân tay dưới màn hình như đồn thổi.

Như PC World Vietnam từng thông tin, iPhone 8 hay còn được biết đến như là một sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone sẽ có kích thước thân máy 143,59 x 70,94 x 7,57mm. So với iPhone 7 vốn có kích thước 138,3 x 67,1 x 7,1mm và iPhone 7 Plus với các số đo hình thể 158,2 x 77,9 x 7,3mm, iPhone 8 rõ ràng nhỉnh hơn iPhone 7, nhưng vẫn “thấp” hơn phiên bản iPhone 7 Plus.

Gần đây nhất, fan Apple cũng đã phần nào định hình được chiếc iPhone 8 qua những hình ảnh rò rỉ. Cụ thể hơn chiếc iPhone 8 gần như chắc chắn sẽ có thiết kế khung viền màn hình siêu mảnh mai ở cả 4 cạnh hứa hẹn mang lại không gian làm việc giải trí gần như không giới hạn. Hình ảnh so sánh chiếc iPhone 8 với Samsung Galaxy S8 và S8 Plus trước đây cũng cho thấy sản phẩm mới của Apple thậm chí còn có khung viền mảnh hơn cả những sản phẩm cạnh tranh.

Theo cập nhật mới nhất, nguồn tin thân cận với Apple đã trưng ra những bằng chứng cho thấy iPhone 8 rõ ràng có thiết kế khung viền mảnh mai đúng như hình ảnh rò rỉ gần đây. Ảnh chụp phần mặt lưng iPhone 8 cũng cho thấy máy rõ ràng sở hữu camera kép. Tuy nhiên, bằng chứng mới nhất cũng không cho thấy dấu hiệu của sự tồn tại Touch ID. Theo giới quan sát, rất nhiều khả năng Apple sẽ chọn cách tích hợp Touch ID vào bên dưới màn hình.

Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua những hình ảnh rò rỉ mới nhất của chiếc iPhone 8 ngay sau đây:

Hình ảnh được khẳng định là panel mặt kính phía trước và mặt lưng của iPhone 8.