Hình ảnh rò rỉ mới nhất như muốn khẳng định chiếc iPhone 8 chắc chắn có thiết kế viền màn hình siêu mảnh mai ở cả 4 cạnh thay vì chỉ 2 cạnh bên như những sản phẩm khác trên thị trường.

Hồi trung tuần tháng 6/2017, làng smartphone từng rộ lên loạt ảnh được khẳng định là của chiếc iPhone 8 trong đó cho thấy một thiết kế hoàn toàn mới mà cụ thể là chi tiết phần khung viền trong cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể hơn, những hình ảnh rò rỉ khi đó cho thấy chiếc iPhone 8 gần như chắc chắn sẽ có thiết kế khung viền màn hình siêu mảnh mai ở cả 4 cạnh hứa hẹn mang lại không gian làm việc giải trí gần như không giới hạn.

Theo cập nhật mới nhất, Benjamin Geskin, người từng có những dự báo khá chính xác về những chiếc iPhone thế hệ mới đã chia sẻ hình ảnh được khẳng định của iPhone 8 và đáng chú ý là sản phẩm cũng có thiết gần như không viền màn hình. Cũng dựa vào hình ảnh mà nhà thiết kế này chia sẻ, có thể nhận thấy rõ mồn một các “cửa sổ” tròn ở bố trí đối xứng qua loa thoại ở cạnh trên màn hình. Theo giới quan sát, rất nhiều khả năng đây chính là thiết kế dành chỗ cho bộ quét mống mắt như những đồn thổi gần đây.

Hình ảnh được khẳng định là mặt trước của chiếc iPhone 8.

Như PC World Vietnam từng thông tin, iPhone 8 hay còn được biết đến như là một sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone sẽ có kích thước thân máy 143,59 x 70,94 x 7,57mm. So với iPhone 7 vốn có kích thước 138,3 x 67,1 x 7,1mm và iPhone 7 Plus với các số đo hình thể 158,2 x 77,9 x 7,3mm, iPhone 8 rõ ràng nhỉnh hơn iPhone 7, nhưng vẫn “thấp” hơn phiên bản iPhone 7 Plus.

Cách đây không lâu, công ty tư vấn tài chính JP Morgan cũng đồng ý với ý kiến cho rằng những chiếc iPhone thế hệ tiếp nối chắc chắn sẽ hỗ trợ khả năng sạc không dây. Không chỉ vậy, JP Morgan còn khẳng định Apple sẽ trang bị chip Broadcom cho những chiếc iPhone thế hệ mới của hãng để tối ưu cho khả năng sạc không dây và mang lại khả năng tương thích tốt với chuẩn Bluetooth 5 cho thiết bị. Tiếc là hiện vẫn chưa rõ liệu mẫu iPhone nào trong tương lai sẽ được ứng dụng công nghệ sạc không dây này.