Hình ảnh được khẳng định là của bản mẫu iPhone 8 cho thấy sản phẩm cũng trang bị camera kép, viền màn hình siêu mỏng như đồn thổi gần đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 8 dù chưa chính thức xuất hiện nhưng có lẽ đa phần fan Apple đều tin rằng sản phẩm mới chắc chắn sẽ mang trên mình camera kép và phong cách thiết kế cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi với những phiên bản iPhone ra mắt gần đây.

Gần đây nhất, làng smartphone từng rộ loạt ảnh cho thấy chiếc iPhone 8 đọ dáng cùng Samsung Galaxy S8 và S8 Plus cho thấy sản phẩm của “Táo” cũng có thiết kế khung viền màn hình mảnh mai không thua kém các đối thủ cạnh tranh. iPhone 8 hay còn được biết đến như là một sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone còn được tiết lộ sẽ có kích thước thân máy 143,59 x 70,94 x 7,57mm. So với iPhone 7 vốn có kích thước 138,3 x 67,1 x 7,1mm và iPhone 7 Plus với các số đo hình thể 158,2 x 77,9 x 7,3mm, iPhone 8 rõ ràng nhỉnh hơn iPhone 7, nhưng vẫn “thấp” hơn phiên bản iPhone 7 Plus.

Theo cập nhật mới nhất, vị “thánh đồn” @OnLeaks vừa trưng ra loạt ảnh được khẳng định là ảnh chụp bản mẫu iPhone 8 cũng cho thấy rõ ràng cụm camera kép bố trí song song với trục xương sống của máy. Loạt ảnh mới nhất cũng cho thấy iPhone 8 rõ ràng trang bị màn hình khung viền rất mảnh mai và chi tiết cạnh trên, phía loa thoại cũng rất giống với những hình ảnh thiết kế rò rỉ trước đây. Tiếc là @OnLeaks không tiết lộ liệu iPhone 8 sẽ được trang bị Touch ID ở vùng nào trên thân máy.

Như PC World Vietnam từng thông tin, dự báo từ chuyên gia phân tích Timothy Arcuri thuộc công ty Cowen and Company cho biết Apple hiện vẫn chưa chọn được vị trí tối ưu nhất để bố trí bảo mật vân tay. Apple được cho là đã có các phương án cụ thể cho việc sắp đặt Touch ID, song chưa rõ vì sao hãng vẫn còn phân vân. Theo giới quan sát, sự do dự này có thể khiến iPhone 8 chậm ra mắt từ một đến hai tháng, đồng nghĩa với việc chiếc iPhone thế hệ mới có thể sẽ chỉ được giới thiệu trong tháng 10 hoặc 11/2017.

Hình ảnh được khẳng định là ảnh chụp bản mẫu của iPhone 8: