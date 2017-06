Nội dung video cận cảnh chiếc smartphone được cho là iPhone 8 cho thấy sản phẩm rõ ràng trang bị camera kép như đồn thổi, ngoại hình mảnh mai không mấy khác biệt với iPhone 7/7 Plus.

Tính đến thời điểm này, người dùng hẳn đã phần nào định hình được chiếc iPhone 8 dù sản phẩm này chưa chính thức ra mắt. Tuy vậy, qua những hình ảnh được cho là khung xương kim loại, mặt kính phía trước hay thậm chí là ảnh mô hình của sản phẩm, fan “Táo” hẳn vẫn tức anh ách vì nhiều chi tiết quan trọng của iPhone 8 vẫn còn là ẩn số.

May mắn là vị “thánh đồn” @OnLeaks nổi danh trong làng smartphone mới đây đã trưng ra hẳn một video cho thấy gần như toàn bộ thiết kế của chiếc iPhone 8 thay vì những hình ảnh úp mở xuất hiện trước đây. Đáng chú ý là @OnLeaks khẳng định, chiếc iPhone 8 trong video này được chế tác CNC dựa vào những hình ảnh thiết kế 3D CAD lấy từ nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất iPhone. Qua nội dung video thời lượng gần 4 phút mà vị “thánh đồn” này chia sẻ, có thể nhận thấy iPhone 8 rõ ràng cũng không có nhiều thay đổi về ngôn ngữ thiết kế so với người tiền nhiệm iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Có chăng chính là chi tiết phần khung viền màn hình cực kỳ mảnh mai và cụm camera kép bố trí dọc theo trục sống lưng máy.

Tuy mang lại một cái nhìn gần như trọn vẹn về chiếc iPhone mà giới công nghệ và người dùng đang mong chờ, nhưng đáng tiếc, đáp án cho việc Apple sẽ bố trí Touch ID ở đâu vẫn còn chưa có lời giải. Gần đây, iPhone 8 cũng được tiết lộ sẽ trang bị kèm adaptor sạc có công suất đạt mức 10W hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin cho người dùng.

Như PC World Vietnam từng thông tin, tờ Digitimes gần đây cũng cho thấy iPhone 8 rõ ràng sẽ sử dụng panel màn hình OLED. Tuy nhiên, cũng theo tờ Digitimes, lượng iPhone 8 mở bán trong đợt đầu sẽ không nhiều. Cụ thể hơn, theo nguồn tin này, do không đủ nguồn cung nên lượng iPhone 8 sẽ chỉ đạt tầm 3 đến 4 triệu chiếc được tung ra thị trường trong đợt đầu ra mắt. Được biết, iPhone 6 và iPhone 6S trong 10 ngày đầu mở bán đã đạt mức 10 triệu máy. Lượng iPhone 7 mở bán đợt đầu cũng đạt gần giá trị này.