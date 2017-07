Hình ảnh bản thiết kế mới nhất được cho là của chiếc iPhone 8 cho thấy nút nguồn/khóa màn hình của máy lớn một cách ‘bất thường’ so với các phiên bản iPhone từng giới thiệu.

Touch ID trên chiếc iPhone thế hệ tiếp nối cũng còn được kỳ vọng sẽ là mẫu iPhone 8 có lẽ là chủ đề mà không ít fan Apple quan tâm tính đến thời điểm này. Cách đây không lâu, Touch ID trên mẫu iPhone 8 từng được đồn thổi sẽ tích hợp dưới màn hình. Tuy nhiên, làng smartphone sau đó lại xuất hiện luồng thông tin cho rằng Apple vẫn còn phân vân trong việc chọn lựa vị trí thích hợp cho iPhone 8, nhất là khi có “bằng chứng” cho thấy nút Home vốn là nơi Touch ID tọa lạc nay đã không còn.

May thay, loạt ảnh rò rỉ mới nhất được khẳng định là ảnh thiết kế 3D được một nhà sản xuất phụ kiện dựng lại cho thấy một cái nhìn khá rõ nét về chiếc iPhone 8. Đáng chú ý hơn, hình ảnh rò rỉ còn cho thấy nút nguồn/khóa màn hình trên chiếc iPhone 8 này lớn hơn hẳn những mẫu iPhone từng giới thiệu. Điều này đã khiến giới quan sát cho rằng Apple nhiều khả năng sẽ chọn cách “giấu” Touch ID vào bên dưới nút nguồn tựa như cách mà một số hãng smartphone đã làm.

Cũng dựa vào những hình ảnh rò rỉ mới nhất này, có thể tin iPhone 8 sẽ trang bị camera kép ở mặt lưng, viền màn hình siêu mảnh mai và nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp cả bộ quét mống mắt như những đồn thổi gần đây. Tuy vậy, dáng vẻ tổng thể của iPhone 8 nhìn chung vẫn không mấy khác biệt so với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus hiện tại. Người dùng có thể nhận thấy thiết kế camera kép vẫn nhô cao hơn hẳn so với mặt phẳng lưng máy.

Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua những hình ảnh mới nhất của chiếc iPhone 8 với nút nguồn/khóa màn hình "lạ" ngay sau đây: