Xiaomi gần đây được cho là đang âm thầm hợp tác với Samsung trong việc ra mắt một mẫu smartphone Mi mới trong năm 2018. Đáng chú ý là siêu phẩm từ Xiaomi được tiết lộ sẽ dùng màn hình OLED do chính Samsung sản xuất.

Theo tờ The Bell (Hàn Quốc), trước khi bắt tay với Samsung, Xiaomi đã manh mún hợp tác với LG trong việc cung cấp panel màn hình OLED cho siêu phẩm mới của hãng. Tuy nhiên, thương vụ giữa Xiaomi và LG sở dĩ không thành là vì nguồn tin Hàn Quốc này cho biết nhà cung ứng không kịp tiến độ theo yêu cầu của Xiaomi.

Cũng theo The Bell, lô hàng panel màn hình OLED do Samsung sản xuất đầu tiên sẽ bắt đầu giao cho Xiaomi từ tháng 12/2017 và ước tính lên đến 1 triệu chiếc. Theo giới quan sát, siêu phẩm smartphone Xiaomi được dự báo sẽ trang bị màn hình OLED này nhiều khả năng chính là mẫu Mi 7 (tên mã Chiron) râm ran gần đây. Tuy vậy, làng smartphone trước đây cũng có đồn thổi cho rằng chiếc Mi 7 sẽ trang bị màn hình của JDI. Chính vì vậy, người dùng đam mê công nghệ cũng đang rất kỳ vọng siêu phẩm mà The Bell đề cập sẽ là bản tiếp nối mẫu Mi Mix từng được giới thiệu hồi 25/10/ 2016.

Được biết chiếc smartphone Xiaomi Mi 7 được đồn thổi sẽ trang bị màn hình 6 inch hỗ trợ tỷ lệ khung hình 18:9. Sản phẩm chưa ra mắt cũng được tiết lộ sẽ mang trên mình RAM dung lượng 8GB để cạnh tranh với mẫu OnePlus 5.