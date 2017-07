Khui hộp Motorola Moto E4 Plus

Moto E4 Plus vẫn sở hữu thiết kế quen thuộc của Motorola như vẻ ngoài bầu bĩnh, mặt lưng nhám giúp thao tác cầm nắm chắc chắn hơn nhưng ít lưu dấu vân tay.

Về mặt hiển thị, E4 Plus được nhà sản xuất trang bị màn hình HD 5,5 inch, khá vừa vặn cho đa phần người dùng ngày nay. Tuy độ phân giải mà màn hình của E4 Plus chỉ dừng lại ở mức HD, nhưng bù lại, thời gian sử dụng pin được đảm bảo sẽ ấn tượng hơn so với các sản phẩm khác.

Máy sở hữu RAM 3GB, bộ xử lý MT6735 4 nhân xung nhịp 1,25 GHz, đồ họa Mali-T720 tích hợp hứa hẹn giúp máy hoạt động mượt mà trong hầu hết tác vụ cơ bản hằng ngày. Người dùng có thể chơi các tựa game giải trí nhẹ nhàng một cách mượt mà với chiếc Moto E4 Plus của mình. Moto E4 Plus trang bị bộ nhớ trong dung lượng 32GB, khe cắm thẻ nhớ mở rộng hỗ trợ nâng cấp tối đa lên tới 128GB.

Camera chính độ phân giải 13 MP đem lại chất lượng tốt trong điều kiện đủ sáng. Moto E4 Plus cũng hỗ trợ nhiều tính năng chụp ảnh thông minh như chụp ảnh HDR, chụp ảnh bằng âm thanh hay chế độ làm đẹp với camera trước.

Motorola Moto E4 Plus còn gây chú ý nhờ được tăng cường pin dung lượng 5.000mAh. Nhà sản xuất còn ưu ái kết hợp cả công nghệ sạc nhanh và khả năng tiết kiệm pin nhằm mang lại thời gian dùng pin thoải mái hơn. Ngoài ra Moto E4 Plus còn được cài đặt sẵn nền tảng Android 7.1 Nougat. Máy còn được bảo vệ bởi một lớp phủ nano chống vấy nước.

Motorola Moto E4 Plus chính thức lên kệ từ ngày 22/07/2017 với mức giá 4,49 triệu đồng kèm một số phần quà khuyến mãi tùy từng hệ thống bán lẻ.

Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua một số hình ảnh mẫu Moto E4 Plus ngay sau đây: