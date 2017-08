Những mẫu smartphone Galaxy Note 4 tân trang được phân phối bởi nhà mạng AT&T được phát hiện là bị dính lỗi quá nhiệt pin và có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Galaxy Note 4 là mẫu smartphone cao cấp từng được Samsung chính thức giới thiệu cách đây 3 năm. Sản phẩm tính từ lúc xuất hiện đến nay được xem là khá thành công và cũng thu hút một lượng không nhỏ người dùng “mê” smartphone Android.

Chỉ những mẫu Galaxy Note 4 tân trang của AT&T bị dính lỗi pin quá nhiệt.

Tuy vậy, theo cảnh báo mới nhất từ Ủy Ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), người dùng các mẫu smartphone Samsung Galaxy Note 4 mà cụ thể hơn là những sản phẩm tân trang mà AT&T phân phối trong chương trình bảo hiểm của nhà mạng này bị lỗi quá nhiệt và phải được thu hồi gấp vì sự an toàn của người dùng. May mắn là lỗi pin trên những chiếc Samsung Galaxy Note 4 phiên bản tân trang này không thuộc về Samsung vì pin mà những sản phẩm này sử dụng không phải do Samsung sản xuất.

Hiện tại, lượng máy Samsung Galaxy Note 4 do AT&T phân phối dính lỗi pin quá nhiệt theo The Verge vào khoảng 10.000 chiếc. May mắn là những chiếc Galaxy Note 4 có thiết kế cho phép tháo rời pin. Theo CPSC người dùng những mẫu smartphone Galaxy Note 4 tân trang do AT&T phân phối hãy lập tức ngừng sử dụng máy và liên hệ với FedEx để thực hiện những thủ tục gửi lại pin theo hướng dẫn.