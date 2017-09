Mẫu SoC Apple A11 Bionic không chỉ vượt mặt bộ đôi BXL A10 và A10X mà còn có hiệu năng không hề kém cạnh mẫu MacBook Pro 13.

Fan Apple hẳn ai cũng đều biết A11 Bionic là bộ xử lý được Apple trang bị cho loạt iPhone thế hệ mới vừa được chính thức ra mắt hôm 12/9/2017. So với mẫu SoC A10 Fusion từng giới thiệu, Apple A11 Bionic được xem là một bước tiến vượt bậc vì đây là bộ xử lý đầu tiên được tích hợp đến 6 nhân thay vì chỉ dừng lại ở mức 4 hay 2 nhân trên những mẫu iPhone đời trước.

Sự xuất hiện của BXL thế hệ mới cũng như bộ sưu tập iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus có thể nói cũng gây ít nhiều sự tò mò về sức mạnh thực sự của mẫu SoC trên loạt sản phẩm mới này. May mắn là trong khi chưa có những đánh giá thực tế về hiệu năng của mẫu SoC Apple A11 Bionic từ các chuyên trang công nghệ smartphone, làng thiết bị di động đã xuất hiện kết quả hiệu năng rò rỉ từ chính Geekbench cho thấy một chi tiết khá “sốc”.

Mẫu SoC A11 Bionic có hiệu năng suýt soát mẫu MacBook Pro 13 inch.

Cụ thể, qua kết quả hiệu năng mà nhà phát triển Geekbench tiết lộ, mẫu SoC Apple A11 Bionic đạt đến 4.169 điểm trong phép thử hiệu năng đơn nhân, vốn không chỉ đánh bật 2 người tiền nhiệm Apple A10 và A10X, mà còn rất sát sao với số điểm 4.592 mà MacBook Pro 13 từng ghi được.

Được biết, mẫu SoC Apple A11 Bionic trang bị 2 nhân hiệu năng cao có hiệu suất tính toán và xử lý mạnh hơn 25% so với mẫu SoC A10 Fusion và 4 nhân tiết kiệm điện được cho rằng cũng nhanh hơn 70% so với mẫu SoC A10 Fusion. Không chỉ vậy, Apple A11 Bionic còn được nhà sản xuất trang bị nhân đồ họa thiết kế đặc biệt có thể cho hiệu năng cao hơn 30% so với người tiền nhiệm, mô-đun Neural Engine có thể xử lý 600 tỷ hoạt động mỗi giây nên không chỉ phục vụ tốt nhu cầu nhận diện khuôn mặt mà còn đa năng, và tốc độ trong việc nhận dạng giọng nói, đoán từ.