Mức dung lượng pin của chiếc iPhone 8 Plus cũng được phát hiện nhỏ hơn người tiền nhiệm iPhone 7 Plus đang có mặt trên thị trường.

Có thể dễ dàng nhận thấy Apple mỗi khi hãng giới thiệu sản phẩm mới đều đa phần chỉ tập trung vào những tính năng, công nghệ và trải nghiệm người dùng hơn là những con số về hay nói cụ thể hơn là đề cao những chi tiết phần cứng. Với iPhone 8, iPhone 8 Plus và cả iPhone X cũng không phải là ngoại lệ. Tuy vậy, chính điều này đôi khi lại khiến không ít người dùng muốn tìm hiểu các thông số cấu hình máy cảm thấy bối rối và khó khăn trong việc quyết định nâng cấp hoặc tậu sản phẩm mới.



Dung lượng pin của iPhone 8/8 Plus

May mắn là theo cập nhật, Cơ quan cấp giấy chứng nhận viễn thông Trung Quốc TENAA đã có lời giải đáp về những con số của iPhone 8 và iPhone 8 Plus mà cụ thể hơn là dung lượng pin của mỗi sản phẩm mới. Qua những thông tin mà TENAA chia sẻ, có thể nhận thấy, iPhone 8 và cả người anh em iPhone 8 Plus đều không được cải tiến về mức dung lượng pin. Theo tính toán, mức dung lượng pin của iPhone 8, iPhone 8 Plus đều giảm khoảng 8% so với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus từng giới thiệu.

Thông tin này có thể khiến vài người dùng cảm thấy hoang mang vì lẽ thường việc giảm dung lượng pin cũng phần nào gây ảnh hưởng không tốt đến thời gian sử dụng iPhone. Tuy vậy, fan Apple cũng không nên quá hoang mang vì hãng khi trình làng bộ sưu tập iPhone mới đã hứa hẹn việc cải tiến SoC từ quy trình sản xuất 16nm xuống mức 10nm cộng thêm những công nghệ mới có thể giúp tiết kiệm pin hơn.

Không chỉ vậy, loạt iPhone thế hệ mới cũng được Apple tăng cường công nghệ sạc nhanh, có thể giúp máy đạt 50% mức dung lượng pin chỉ trong 30 phút sạc. Hy vọng, làng smartphone sẽ sớm có những đánh giá thực tế về thời gian dùng pin của iPhone 8, 8 Plus cũng như chiếc iPhone X.