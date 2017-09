Rộ tin HTC sắp ra mắt smartphone không viền U11 Plus

Mẫu smartphone cao cấp HTC U11 Plus được tiết lộ sẽ sớm ra mắt trong tháng 11/2017 và có cả tùy chọn dung lượng RAM khủng, 6GB.

Những tưởng HTC sau cú bắt tay hợp tác với Google trong thương vụ lên đến 1,1 tỷ USD mới đây sẽ là động thái cho việc nhà sản xuất smartphone xứ Đài này tạm ngưng tung ra thị trường những sản phẩm mới cho riêng mình. Tuy nhiên, theo cập nhật, HTC được cho rằng đang chuẩn bị tung ra thị trường thêm phiên bản mới của mẫu U11 vào tháng 11/2017.

Cụ thể, PhoneArena dẫn nguồn tin tiếng Pháp Frandroid cho biết mẫu smartphone cao cấp mà HTC sắp ra mắt sẽ mang tên U11 Plus và sẽ chính thức xuất hiện trong ngày 11/11 tới đây. Cũng theo nguồn tin này, HTC U11 Plus sẽ có thiết kế gần như không viền màn hình, tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB, bộ nhớ trong 64GB hoặc 128GB. Mẫu smartphone cao cấp HTC U11 Plus nhiều khả năng cũng sẽ có thiết kế đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, camera chính 12MP, camera selfie 8MP và tính năng cảm ứng cạnh viền HTC Edge Sense.

Mẫu smartphone cao cấp HTC U11 đang có mặt trên thị trường sắp có bản tiếp nối.

Như PC World Vietnam từng thông tin, nội lực của HTC U 11 được hình thành từ bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 835, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, khe cắm thẻ microSD, màn hình 5,5 inch Quad HD gia cố thêm bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. HTC U 11 cũng được cài đặt sẵn nền tảng Android 7.1, bảo mật vân tay tích hợp, 2 khay nano-SIM, kết nối 4G LTE, kết nối USB 3.1 Gen 1 Type-C, pin 3.000mAh hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. HTC U 11 cũng được bảo đảm có khả năng mang lại chất âm hứa hẹn nhờ hệ thống loa BoomSound Hi-Fi với những cải tiến đáng kể. Mẫu smartphone cao cấp HTC U 11 còn được bán kèm tai nghe Usonic hỗ trợ chống ồn chủ động và đầu chuyển từ USB Type-C qua ngõ 3,5mm dành cho tai nghe truyền thống.

Hồi tháng 7/2017, sự xuất hiện của mẫu HTC U11 phiên bản Solar Red góp phần mang lại cho người dùng thêm nhiều tùy chọn màu sắc yêu thích. Hiện tại, HTC U11 có tất cả 4 tùy chọn màu sắc gồm Bạc Ảo Diệu, Xanh Sapphire, Đen Bóng và Sắc Đỏ Thời Thượng.