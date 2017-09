Video thử nghiệm độ bền mẫu iPhone 8 vừa ra mắt cho thấy sản phẩm tỏ ra khá cứng cựa, song tiếc là màn hình dường như vẫn dễ trầy xước hơn mẫu HTC U Ultra trang bị màn hình sapphire.

Dù chỉ mới chính thức được giới thiệu cách đây không lâu, nhưng iPhone 8 đã nhanh chóng trải qua cuộc “hành xác” test độ bền được Jerry Rig Everything (JRE) thực hiện. Dựa vào nội dung thử nghiệm độ bền iPhone 8 do thành viên nổi tiếng trên Youtube nhờ chuyên chia sẻ những video hành xác smartphone này thực hiện, có thể nhận thấy mẫu iPhone thế hệ mới tuy sử dụng vật liệu kính trên cả 2 mặt nhưng tỏ ra rất “cứng cựa”.

Bằng chứng là iPhone 8 đã sống sót qua màn thử bẻ cong mà JRE thực hiện mà không hề bị nứt, bể mặt kính hay chỉ là tách rời khỏi thân máy. JRE cho rằng chất liệu kính bảo vệ màn hình và mặt lưng iPhone 8 cũng là sapphire. Thử nghiệm độ cứng màn hình cho thấy iPhone 8 bắt đầu bị xước nhẹ khi JRE sử dụng công cụ có độ tương ứng với mức thứ 6 trong thang độ cứng Mohs. Theo đánh giá của thành viên nổi tiếng nhờ chuyên test độ bền smartphone JRE, độ cứng màn hình iPhone 8 về cơ bản cũng ổn vì cũng có khả năng chịu đựng trầy xước ngang ngửa các mẫu smartphone mà anh từng thử nghiệm như Note 7, hay HTC U Ultra. Tuy vậy, JRE vẫn nhấn mạnh rằng chất lượng kính sapphire trên iPhone 8 chưa bằng mẫu HTC U Ultra Sapphire.

Video thử nghiệm độ bền iPhone 8 do JRE thực hiện:

Được biết, iPhone 8 và iPhone 8 Plus là 2 trong số 3 mẫu smartphone cao cấp vừa được Apple chính thức ra mắt fan hâm mộ hãng này. Xét về kiểu dáng, iPhone 8/8 Plus nhìn chung không có quá nhiều thay đổi khác biệt so với bộ đôi iPhone 7/7 Plus. Thay đổi có chăng chính là Apple đã quay lại sử dụng vật liệu kính trên iPhone 8/8 Plus tựa như thế hệ iPhone 4/4S trước đây và tăng cường thêm khả năng sạc pin không dây. Hiện tại, iPhone 8/8 Plus có ba tùy chọn màu sắc màu sắc là bạc, xám và vàng.

iPhone 8 trang bị màn hình Retina HD 4,7inch, trong khi đó người anh em iPhone 8 Plus sở hữu màn hình 5,5 inch, độ phân giải FullHD 1920 x 1080pixel. Loạt iPhone thế hệ mới cũng được Apple tăng cường công nghệ màn hình công nghệ True Tone hứa hẹn giúp tăng cường trải nghiệm của người dùng và tất nhiên tính năng 3D Touch vẫn sẽ có mặt trên bộ đôi iPhone 8.