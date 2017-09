iPhone 8 và người anh em 8 Plus về cơ bản không có nhiều thay đổi thiết kế tổng thể so với iPhone 7/7 Plus mà Apple từng giới thiệu hồi năm ngoái.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus là 2 mẫu smartphone cao cấp vừa được Apple giới thiệu gần đây như là 2 đại diện tiếp nối mẫu iPhone 7 và 7 Plus. Như PC World Vietnam từng thông tin, iPhone 8/8 Plus về cơ bản không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm.

Đơn cử, iPhone 8 vẫn sử dụng thiết kế camera đơn, trong khi iPhone 8 Plus được tăng cường lên camera kép. Bộ đôi iPhone thế hệ mới vẫn có thiết kế dạng thanh với các góc bo nhẹ tựa như người anh em iPhone 7 và 7 Plus. Thay đổi có chăng chính là iPhone 8 và 8 Plus đã được thay đổi thiết kế nguyên khối kim loại bằng chi tiết mặt lưng vật liệu kính nhằm tăng cường khả năng sạc không dây. Nếu so sánh từng sản phẩm mới với phiên bản từng giới thiệu hồi năm 2016, iPhone 8/8 Plus có phần dày và nặng hơn chút đỉnh.

Qua nội dung video mở hộp bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus do PhoneArena thực hiện, có thể nhận thấy 2 mẫu iPhone thế hệ mới cũng không có thay đổi ấn tượng nào trong thiết kế bao bì. Tuy vậy, Apple vẫn rất chăm chút các phụ kiện kèm theo máy. Bằng chứng là iPhone 8, iPhone 8 Plus được bán kèm “đủ món ăn chơi” như tai nghe EarPods sử dụng ngõ cắm Lightning, dụng cụ giúp tháo SIM dễ dàng hơn, cáp Lightning, bộ sạc và cả logo “Táo” để trang trí.

Như PC World Vietnam từng thông tin, iPhone 8 cũng là một mẫu smartphone khá “cứng cựa”. Bằng chứng là mẫu iPhone 8 trong thử nghiệm của Jerry Rig Everything (JRE), thành viên nổi tiếng trên Youtube nhờ chuyên chia sẻ những video hành xác smartphone không hề bị ảnh hưởng khi bẻ cong thân máy. Độ cứng màn hình sapphire của iPhone 8 cũng ngang ngửa các đối thủ cao cấp khác từng thử nghiệm. Tuy vậy, JRE vẫn nhấn mạnh rằng chất lượng kính sapphire trên iPhone 8 chưa bằng mẫu HTC U Ultra Sapphire.

Qua đánh giá gần đây của các chuyên gia iFixit, iPhone 8 cũng có kết quả dễ sửa chữa đạt mức 6/10 trong đó điểm số tối đa đồng nghĩa với việc dễ sửa chữa nhất. Chi tiết “cân não” nhất trong quá trình phẫu thuật chính là chi tiết mặt kính lưng máy rất dễ bị hư hỏng vì được cố định bằng keo có độ kết dính cao. Phát hiện của các chuyên gia phẫu thuật phần cứng tài tình iFixit cũng cho thấy dung lượng pin trên iPhone 8 đã được rút từ mức 1.960 mAh của iPhone 7 xuống còn 1.821 mAh.