iPhone 8 và 8 Plus bị tố phát âm thanh lạ khi gọi điện

Tình trạng iPhone 8 và iPhone 8 Plus phát âm thanh lạ khó chịu trong lúc gọi điện thoại được cho rằng không phải do trục trặc về phần cứng.

Vài người dùng iPhone 8 và iPhone 8 Plus gần đây liên tục phàn nàn về việc cuộc gọi thoại không còn được “trong vắt” vì âm thanh lạ liên tục phát ra và thậm chí còn gây khó chịu trong khi thực hiện cuộc gọi. Cụ thể hơn, theo chia sẻ từ người dùng iPhone 8/ iPhone 8 Plus, những âm thanh lạ gây khó chịu đôi khi phát ra từ chính loa thoại của máy khi thực hiện cuộc gọi thoại thông thường.

Người dùng phàn nàn về việc iPhone 8/8 Plus phát âm thanh lạ khó chịu khi gọi điện.

Đáng chú ý là tạp âm gây khó chịu cho người dùng iPhone 8/8 Plus không xuất hiện khi sử dụng tai nghe hoặc khi kích hoạt loa ngoài. Chính vì điều này mà có ý kiến cho rằng lỗi phát sinh âm thanh khó chịu khi gọi thoại trên iPhone 8 và iPhone 8 Plus không thuộc về vấn đề phần cứng. Cũng có ý kiến phản hồi từ người dùng cho rằng lỗi âm thanh lạ trên iPhone 8 và 8 Plus cũng phát sinh cả khi người dùng gọi FaceTime và điều này có nghĩa là không phải vấn đề phát sinh từ phía nhà mạng.

Theo PhoneArena, lỗi âm thanh lạ khi gọi điện trên iPhone 8 và iPhone 8 Plus xảy ra trên diện rộng bất kể người dùng thực hiện cuộc gọi trên kết nối VoLTE/Wi-Fi hay không. Vài người dùng iPhone 8/8 Plus cũng đã chọn cách hard reset thiết bị nhưng dường như lỗi âm thanh lạ khi gọi thoại không thể khắc phục được. Apple hiện đã bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân phát sinh lỗi lạ này. Hy vọng tình trạng âm thanh khó chịu khi gọi thoại bằng iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.