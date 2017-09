Rõ ràng là lỗi âm thanh lạ khó chịu trong lúc gọi điện trên iPhone 8 và iPhone 8 không thuộc về những trục trặc phần cứng như phỏng đoán.

Mới hôm qua, 26/9/2017, làng smartphone từng xôn xao thông tin người dùng iPhone 8 và iPhone 8 Plus cảm thấy khó chịu với những âm thanh lạ liên tục xuất hiện trong khi gọi điện bằng những siêu phẩm này.

PhoneArena khi đó cho biết lỗi âm thanh lạ khi gọi điện trên iPhone 8 và iPhone 8 Plus xảy ra trên diện rộng bất kể người dùng thực hiện cuộc gọi trên kết nối VoLTE/Wi-Fi hay không. Vài người dùng iPhone 8/8 Plus cũng đã chọn cách hard reset thiết bị nhưng dường như lỗi âm thanh lạ khi gọi thoại không thể khắc phục được. Apple hiện đã bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân phát sinh lỗi lạ này. Hy vọng tình trạng âm thanh khó chịu khi gọi thoại bằng iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.

Lỗi âm thanh lạ trong lúc gọi điện trên iPhone 8 và 8 Plus sẽ sớm được khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm.

May mắn là Apple đã iPhone 8 đã nhận ra vấn đề từ phía người dùng iPhone 8/8 Plus. Tuy nhiên, có vẻ như tình trạng lỗi âm thanh lạ trong lúc gọi điện không ảnh hưởng trên diện rộng, vì The Verge mới đây dẫn lời đại diện Apple phản hồi rằng chỉ một lượng nhỏ iPhone 8 và iPhone 8 Plus gặp trục trặc trên. The Verge cũng dẫn lời Apple cho biết thêm rằng bản cập nhật giúp giải quyết tình trạng âm thanh khó chịu trong lúc gọi điện trên iPhone 8 và iPhone 8 Plus sẽ sớm đến tay người dùng.

Tiếc là hiện tại Apple không đề cập thời điểm phát hành bản cập nhật phần mềm giúp khắc phục lỗi trên. Dẫu vậy, giới quan sát đánh giá cao việc Apple sớm đưa ra phản hồi xoa dịu hoang mang trong lòng fan hâm mộ của mình.