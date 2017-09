iPhone 8 Plus được xem là mẫu iPhone đầu tiên vượt qua mức 200 gam và trở thành quán quân về cân nặng trong các dòng smartphone của ‘Táo’.

iPhone 8 Plus là chiếc smartphone cao cấp từng được Apple ra mắt vào ngày 22/9 với người anh em iPhone 8 trang bị màn hình 4,7 inch. So với các sản phẩm trước đây, có thể nói iPhone 8 Plus cũng được xem là mẫu iPhone thứ 4 được Apple trang bị màn hình 5,5 inch sau khi nhà sản xuất này tung ra các đại diện như iPhone 6 Plus (2014), iPhone 6s Plus (2015) và gần đây nhất là mẫu iPhone 7 Plus (2016).

Những tưởng iPhone 8 Plus với những cải tiến về thiết kế sẽ giúp sản phẩm sở hữu “phom” gọn gàng và nhẹ cân hơn. Tuy nhiên, thực tế là iPhone 8 Plus lại là chiếc iPhone nặng nhất từ xưa đến nay. Cụ thể, iPhone 8 Plus có chỉ số cân nặng đến 202 gam, vượt qua mốc 200 gam vốn vẫn được Apple ép cân bao lâu nay. Cũng qua giá trị này, có thể nhận thấy iPhone 8 Plus cũng là chiếc iPhone 8 Plus thậm chí cũng nặng ngang ngửa mẫu Nokia E90 Communicator vốn nặng 210 gam.

iPhone 8 Plus là mẫu iPhone to và nặng nhất từ trước đến nay.

Được biết, mẫu iPhone 7 Plus nặng 188 gam, iPhone 6S Plus nặng 192 gam, và người anh em iPhone 6 Plus cũng chỉ nặng 172 gam dù trang bị màn hình 5,5 inch. Riêng mẫu iPhone X dự kiến mở bán trong tháng 11 cũng chỉ nặng 174 gam.

Không chỉ được xem là vô đối về cân nặng so với các mẫu iPhone từng giới thiệu, iPhone 8 Plus còn nặng cân hơn cả những mẫu smartphone cao cấp khác như Galaxy Note 8 (195 gam), hay LG V30 (158 gam). Cũng dựa vào các “số đo hình thể” có thể nhận thấy một điều rằng iPhone 8 Plus không chỉ nặng mà còn “bự” hơn cả những mẫu iPhone khác vì sản phẩm mới có kích thước 158,4 x 78,1 x 7,5 mm.