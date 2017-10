Không chỉ kế thừa những tính năng nổi bật của đàn anh, Lenovo K8 Plus còn sở hữu camera kép 13MP và 5MP, hệ điều hành Android gốc, pin dung lượng 4.000mAh, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ‘chất’ cho người dùng.

K8 Plus là thành viên mới nhất của dòng sản phẩm smartphone giải trí Lenovo K-Series vừa được chính thức tung ra thị trường. Theo lộ trình, Lenovo K8 Plus được bán độc quyền trên Lazada kể từ ngày 5/10/2017 đến hết ngày 15/11/2017với giá 5,49 triệu đồng. Sau ngày 15/11/2017, K8 Plus sẽ được phân phối rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Lenovo K8 Plus.

So với các đàn anh từng giới thiệu, Lenovo K8 Plus nổi vật với cụm camera kép có độ phân giải 13MP và 5MP (khẩu độ từ f/0.8 đến f/5.6) cho phép điều chỉnh khả năng lấy nét,hiệu ứng bokeh, giúp người dùng nắm bắt các khoảnh khắc cuộc sống tự nhiên hơn. Ngoài ra, cụm camera kép này cònđược trang bị đèn flash LED kép hỗ trợ chụp hình và quay phim trong điều kiện thiếu sáng. K8 Plus cũng được tích hợp chế độ chụp chuyên nghiệp, xóa phông như máy ảnh. Camera trước của K8 Plus cũng được trang bị đèn flash LED, hỗ trợ làm đẹp tự động.

Về phần cứng, Lenovo K8 Plus trang bị màn hình Full HD 5,2 inch, bộ xử lý 8 nhân, tốc độ 2,5GHz, RAM 4GB và ROM 32GB cùng khả năng mở rộng thẻ nhớ ngoài microSD lên đến 128GB giúp người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu cá nhân cho hầu hết nhu cầu sử dụng hằng ngày. Mẫu smartphone thế hệ mới của Lenovo còn được trang bị hệ điều hành Android 7.1.1 (Nougat), công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, pin 4.000mAh. Lenovo đảm bảo người dùng K8 Plus sẽ sớm nhận được bản cập nhật phiên bản Android Oreo mới trong thời gian sắp tới.

Bạn đọc quan tâm có thể mua sản phẩm ngay tại http://www.lazada.vn/lenovo-official-store/