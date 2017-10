Làng smartphone vừa ghi nhận thêm một trường hợp phù pin của iPhone 8 Plus đến hở cả bề mặt màn hình của chiếc smartphone cao cấp này.

Hồi cuối tháng 9/2017, làng smartphone từng ghi nhận trường hợp người dùng iPhone 8 Plus than phiền trên mạng xã hội về tình trạng phù pin của sản phẩm này. Theo ghi nhận, pin của chiếc iPhone 8 Plus kém may mắn này phồng rộp đến nỗi làm đẩy bật màn hình ra khỏi thân máy. Apple khi đó cũng đã lên tiếng vào cuộc điều tra tình trạng nguy hiểm và cũng không có phần dễ chịu cho khách hàng này.

Theo cập nhật mới nhất, làng smartphone lại xuất hiện thêm trường hợp một chiếc iPhone 8 Plus bị phù pin khiến máy hư hỏng ngay từ trong hộp. Theo Liu, thanh niên Trung Quốc kém may mắn này đã đặt mua online từ JD.com và chưa từng có cơ hội sạc pin cho chiếc smartphone yêu quý của anh. May mắn là sự việc đã không trở nên nghiêm trọng hơn vì không có dấu hiệu của cháy nổ khi pin phù.

Hình ảnh chiếc iPhone 8 Plus bị phù pin từng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết, người dùng iPhone 8 Plus kém may mắn từng được ghi nhận hư máy do phù pin đã phàn nàn rằng chiếc iPhone mới mua được sạc bằng chính adaptor bán kèm. Làng smartphone hồi năm ngoái cũng từng rúng động với không ít smartphone cao cấp phát hỏa không lâu sau khi được mở bán, trong đó có cả những tên tuổi lớn như Samsung và Apple.

Hy vọng với những phàn nàn về không mấy tốt về pin của iPhone 8 Plus gần đây, Apple sẽ ráo riết tìm hiểu và công bố nguyên nhân để xoa dịu người hâm mộ thương hiệu này.