Smartphone camera kép Moto G5S Plus lên kệ, giá 6,99 triệu đồng

Moto G5S Plus là sản phẩm được thiết kế hướng đến người dùng yêu thích chụp ảnh bằng smartphone nhưng không phải đắn đo suy nghĩ về chi phí đầu tư ban đầu.

Sau hàng loạt đồn thổi, cuối cùng chiếc smartphone Moto G5S Plus cũng đã được chính thức ra mắt với thiết kế camera kép đầy hứa hẹn và cuối cùng sản phẩm cũng bắt đầu được mở bán tại thị trường Việt Nam. Nhờ sở hữu cụm camera kép có độ phân giải 13MP ở mặt sau, cộng thêm phần mềm xử lý hình ảnh tích hợp đã được tối ưu, nên các thao tác chụp và chỉnh sửa ảnh bằng Moto G5S Plus được hứa hẹn trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Theo Motorola, chỉ cần một cú chạm tay chọn vùng lấy nét, người dùng sẽ ngay lập tức có được một bức ảnh chân dung đầy chuyên nghiệp với hiệu ứng xóa phông không thua kém các đối thủ cao cấp. Không chỉ vậy, Moto G5S Plus còn được tích hợp camera selfie 8MP góc rộng kèm đèn flash LED và chế độ chụp toàn cảnh, nên người dùng yêu thích chụp ảnh tự sướng cũng không lo thiếu bạn bè trong khung hình.

Moto G5S Plus.

Tựa như các sản phẩm từng giới thiệu gần đây, Moto G5S Plus cũng có thiết kế nguyên khối kim loại, bảo mật vân tay tích hợp. Nội lực của Moto G5S Plus được hình thành từ bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 625 8 nhân xung nhịp 2GHz, RAM 4GB. Máy còn được tích hợp bộ nhớ trong 32GB, khả năng hỗ trợ thẻ microSD lên đến 128GB, pin 3.000mAh hỗ trợ sạc nhanh và cũng được cài đặt sẵn Android 7.1. Riêng về màn hình, Moto G5S Plus được trang bị tấm nền IPS 5,5 inch hỗ trợ độ phân giải Full HD và cũng được gia cố bằng kính cường lực Gorilla Glass 3.

Mẫu smartphone camera kép Moto G5S Plus đương nhiên hỗ trợ đầy đủ tính năng Moto Experiences và cũng hỗ trợ chế độ Hiển thị ban đêm (Night Display), Trả lời nhanh (Quick Reply), hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với mức giá 6,99 triệu đồng. Đặc biệt, khi mua moto g5S plus, khách hàng sẽ được tặng 1 áo khoác thời trang cao cấp và ưu đãi trả góp lãi suất 0%.