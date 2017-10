HTC U11 Plus ra mắt ngày 2/11

Mẫu smartphone HTC U11 Plus được tin rằng sẽ không có nhiều thay đổi kiểu dáng so với người anh em U11. Tuy nhiên, sản phẩm mới sẽ có thiết kế khung viền màn hình mảnh mai hơn nhiều.

U11 Plus là cái tên được nhắc đến khá nhiều gần đây như là một sản phẩm mới mà HTC đang chuẩn bị tung ra thị trường. Theo cập nhật mới nhất, thời điểm ra mắt sản phẩm mới đã được xác nhận. Cụ thể, qua hình ảnh quảng cáo do chính tài khoản HTC chia sẻ trên Twitter của hãng, có thể nhận thấy ngày 2/11 tới đây sẽ là thời điểm mà hãng ra mắt chiếc HTC U11 Plus.

Hình ảnh quảng cáo được HTC chia sẻ trên Twitter của hãng.

Tính đến thời điểm hiện tại, HTC U11 Plus được kỳ vọng sẽ trang bị man 2hình 6 inch POLED, tỷ lệ khung hình 18:9 tựa như những siêu phẩm khác trên thị trường. Nội lực của HTC U11 Plus được dự báo sẽ hình thành từ BXL Qualcomm Snapdragon 835, tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB. Mẫu smartphone cao cấp HTC U11 Plus nhiều khả năng cũng sẽ trang bị camera chính 12MP, camera selfie 8MP, pin 4.000mAh.

Tuy nhiên, qua video rò rỉ gần đây từ vị thánh đồn nổi tiếng làng công nghệ, có thể tạm tin chiếc HTC U11 Plus sẽ không còn sự hiện diện của ngõ cắm tai nghe 3,5mm. Thay vào đó máy sẽ chỉ sở hữu duy nhất ngõ USB Type-C.

Mẫu smartphone cao cấp HTC U11 Plus nhiều khả năng cũng sẽ có thiết kế đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, camera chính 12MP, camera selfie 8MP và tính năng cảm ứng cạnh viền HTC Edge Sense.

Video rò rỉ được vị thánh đồn OnLeaks khẳng định dựng từ những hình ảnh thiết kế của chiếc HTC U11 Plus xuất hiện gần đây: