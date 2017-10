Mẫu smartphone U11 Plus gần như chắc chắn sẽ trang bị cấu hình khủng cùng thiết kế khung viền màn hình mỏng.

HTC cách đây ít hôm từng chia sẻ trên Twitter của hãng về thông tin ngày ra mắt chiếc smartphone mới vào ngày 2/11 tới đây. Theo giới quan sát, sản phẩm mới mà HTC úp mở tính đến thời điểm này gần như chắc chắn sẽ là chiếc U11 Plus từng được nhắc đến trước đó.

Theo cập nhật mới nhất, nhà sản xuất smartphone HTC đã tung thêm hình ảnh quảng cáo về sản phẩm mới qua đó lại một lần nữa như muốn khẳng định về thời điểm ra mắt. Không chỉ vậy, hình ảnh trong poster quảng cáo còn tiết lộ một phần diện mạo sản phẩm mới với phần khung viền cực mỏng đầy hấp dẫn.

Hình ảnh quảng cáo mới nhất được chính HTC chia sẻ.

Qua những đồn thổi trước đây, HTC U11 Plus nhiều khả năng sẽ trang bị cảm biến nhận dạng dấu vân tay ở mặt lưng, camera chính 12MP và camera selfie 8MP. HTC U11 Plus cũng được kỳ vọng sẽ trang bị màn hình 6 inch POLED tỷ lệ khung hình 18:9 tựa như những siêu phẩm khác trên thị trường. Nội lực của HTC U11 Plus được dự báo sẽ hình thành từ BXL Qualcomm Snapdragon 835, tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB. Tuy nhiên, HTC U11 Plus có thể sẽ không còn trang bị ngõ cắm tai nghe truyền thống 3,5mm vì video rò rỉ từ vị thánh đồn @OnLeaks trước đây từng tiết lộ điều này.

Hãy cùng PC World Vietnam điểm lại video dựng từ những hình ảnh được khẳng định là ảnh thiết kế của chiếc HTC U11 Plus trong thơi gian chờ đợi: