Thử nghiệm mới nhất cho thấy thời gian mở khóa iPhone X dùng tính năng Face ID trên chậm hơn so với Touch ID của iPhone 7 Plus.

Sự xuất hiện của iPhone X theo giới công nghệ thực sự là một thay đổi lớn. Sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone X đã thay đổi hoàn toàn cách mà người dùng mở khóa thiết bị. Cụ thể hơn, chiếc smartphone cao cấp nhất của Apple được quảng cáo là có thể mở khóa bất chấp người dùng đội mũ hay đeo kính mát đi chăng nữa.

Tuy nhiên, theo phát hiện mới nhất từ TomsGuide, tốc độ mở khóa iPhone X bằng tính năng Face ID mới lại không được nhanh như khi mở khóa bằng Touch ID như trước. Cụ thể, iPhone X mất 1,2 giây tính từ lúc nhấn nút bật sáng màn hình để chiếc smartphone này nhận dạng chủ nhân và mở khóa. Không chỉ vậy, TomsGuide phải mất thêm 0,4 giây để vuốt màn hình lên để bỏ qua màn hình khóa. Như vậy, để có thể mở khóa hoàn toàn, iPhone X mất tổng cộng 1,8 giây. Theo TomsGuide, người dùng cũng có thể chọn cách đơn giản hơn bằng cách chạm màn hình để “đánh thức” máy, song thời gian mở khóa vẫn không rút ngắn hơn.

Face ID bị chê là có tốc độ mở khóa chậm hơn so với iPhone dùng Touch ID.

Trong khi đó, với iPhone 7 Plus, TomsGuide có thể vào trang màn hình Home qua Touch ID chỉ với thời gian 0,91 giây.

Cũng theo TomsGuide, may mắn là người dùng vẫn có thể rút ngắn thời gian mở khóa của iPhone X bằng cách kích hoạt tính năng Raise to Wake và ngay trong lúc chiếc smartphone này đang “nhìn” bạn hãy quét nhanh từ cạnh dưới màn hình lên. Tuy vậy, mẹo này chỉ giúp iPhone X mở khóa dùng Face ID được nhanh hơn phần nào (còn 1,48 giây) và cơ bản vẫn chậm hơn so với cách mở khóa bằng Touch ID.

Trước kết quả này, có thể nhận thấy một điều rằng mức chênh lệch về độ trễ giữa 2 hình thức mở khóa vẫn chưa đầy 1 giây. Tuy vậy, cần hiểu rằng iPhone X đã được Apple loại bỏ hẳn Touch ID và điều này có nghĩa là người dùng chỉ còn biết dựa vào Face ID hoặc passcode. Hy vọng Apple trong tương lai có thể khắc phục thời gian chờ mở khóa với hình thức mới này để fan iPhone X mà đặc biệt là những người mê tốc độ yên tâm hơn khi chọn sản phẩm này.