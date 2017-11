Smartphone RAM 6GB HTC U11 Plus giá 18,99 triệu đồng

Người hâm mộ HTC có thể đặt hàng trước mẫu smartphone cao cấp U11 Plus trong thời gian từ 27/11/2017 đến hết ngày 05/12/2017.

U11 Plus là mẫu smartphone cao cấp vừa được HTC chính thức công bố gần đây như là một phiên bản mở rộng của mẫu U11 đang có mặt trên thị trường.Đúng như những dự đoán từ giới quan sát, HTC U11 Plus cũng mang phong cách thiết kế bóng bẩy, có khả năng tạo nhiều hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Tựa như người anh em của mình, HTC U11 Plus cũng được thiết kế đạt chuẩn chống nước nên người dùng có thể yên tâm sử dụng máy cả những khi trời đổ mưa.

Theo cập nhật từ HTC, U11 Plus sẽ chính thức cập bến thị trường Việt Nam với phiên bản max cấu hình. Cụ thể, mẫu HTC U11 Plus tại thị trường Việt sẽ trang bị RAM dung lượng đạt mức 6GB và bộ nhớ trong dung lượng 128GB. Máy sẽ có 2 tùy chọn màu sắc vỏ máy là Đen Tuyền – Ceramic Black và Bạc Ảo Diệu - Amazing Silver.

HTC U11 Plus.

Tuy trông không mấy khác biệt với người anh em U11, nhưng HTC U11 Plus thực chất đã được nhà sản xuất trang bị màn hìn 6 inch Quad HD tỷ lệ khung hình 18:9 và cân chỉnh màu sắc tối ưu cho hiển thị. Mẫu smartphone cao cấp này còn mang trên mình pin dung lượng 3.930mAh hỗ trợ Quick Charge 3.0. Cũng theo thông tin từ nhà sản xuất, HTC U11 Plus cũng được khoác lên mình bộ giao diện hỗ trợ các thao tác điều khiển cảm ứng cực kỳ thuận tiện. HTC U11 Plus đương nhiên thừa hưởng tính năng cảm ứng cạnh viền Edge Sense.

Chương trình đặt hàng trước HTC U11 Plus kéo dài từ ngày 27/11/2017 đến hết ngày 05/12/2017. Theo dự kiến, thời điểm HTC U11 Plus chính thức đến tay người dùng sẽ từ ngày 12/12/2017 kèm theo đó là bộ quà tặng hấp dẫn tuỳ theo chính sách từng đại lý (Thế Giới Di Động, Hnam Mobile, Hoàng Hà Mobile, Hồng Yến Mobile, Mai Nguyên Luxury, Nguyễn Kim,Nhật Cường Mobile).