Samsung Galaxy Note FE thắng lớn ngày trở lại

Sau 2 tuần chạy chương trình, tính đến ngày hôm nay, tổng cộng đã có 20.000 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note FE được đặt hàng trên tất cả các cửa hàng bán lẻ toàn quốc.

Như PC World Vietnam từng thông tin, Samsung ngày 11/11/2017 đã chính thức khởi động chương trình đặt hàng mẫu smartphone cao cấp Galaxy Note Fan Edition (Note FE) phiên bản đặc biệt dành cho tín đồ dòng Galaxy Note tại thị trường Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất, hôm nay, 25/11/2017, mẫu smartphone cao cấp Galaxy Note FE đã chính thức có mặt tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Theo Samsung, sau 2 tuần chạy chương trình, tính đến hiện tại, tổng cộng đã có hơn 20.000 chiếc Galaxy Note FE được đặt hàng tại các cửa hàng bán lẻ khắp mọi miền đất nước.

Về cơ bản, Galaxy Note FE có thiết kế tinh xảo với vật liệu cao cấp kính và kim loại, được trang bị khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68 cho cả thân máy lẫn chiếc S Pen cùng tính năng bảo mật cao cấp hàng đầu cũng như khả năng giải trí sống động. Note FE là một thiết bị di động kết hợp hài hòa giữa công việc và giải trí, cho phép người dùng làm được nhiều hơn những gì họ nghĩ họ có thể thực hiện được trên điện thoại thông minh.

Galaxy Note FE được Samsung trang bị bút cảm ứng S Pen cải tiến với có đầu bút nhỏ, cho thao tác nhanh nhạy, chính xác như một cây bút thật. Người dùng có thể dễ dàng truy xuất ghi chú ngay trên màn hình hiển thị hay màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng, đồng thời ghim các ghi chú quan trọng và chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình luôn hiển thị Always On Display. Bút S Pen còn mang đến khả năng sáng tạo bất tận với Smart Select, giúp tạo ảnh GIF trong chớp mắt từ video đang xem chỉ trong vài thao tác đơn giản. Bên cạnh là các tính năng tiện ích như Air Translate hỗ trợ dịch thuật ngay lập tức, và Magnify cho thao tác phóng to hay thu nhỏ đoạn văn bản một cách chuẩn xác.

Mẫu smartphone cao cấp này còn sở hữu màn hình cong tràn hai cạnh 5,7 inch kết hợp công nghệ Super Amoled, độ phân giải cao cấp QHD cho chất lượng hiển thị hoàn hảo như rạp chiếu phim với độ tương phản màu sắc sáng tối rõ rệt, sắc nét hơn và màu đen sâu hơn.

Galaxy Note FE cung cấp bảo mật với công nghệ xác thực sinh trắc học, bao gồm quét vân tay và quét mống mắt thời thượng cho thao tác mở khóa chỉ trong nháy mắt. Cùng với Samsung Knox – nền tảng bảo mật đẳng cấp hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc phòng, Note FE giúp lưu giữ, bảo vệ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân một cách tuyệt đối và truy cập an toàn vào các dịch vụ như Secure Folder.

Phương thức thanh toán di động hiện đại Samsung Pay cũng được tích hợp sẵn trên Galaxy Note FE cho trải nghiệm mua sắm an toàn, tiện lợi tại mọi nơi ở những điểm chấp nhận thẻ. Chỉ vài thao tác đơn giản khởi động ứng dụng, quét dấu vân tay hoặc quét mống mắt và chạm thiết bị di động gần đầu đọc thẻ (máy POS), Galaxy Note FE và Samsung Pay sẽ giúp người dùng thực hiện việc thanh toán nhanh chóng, tiện lợi hơn bao giờ hết.

Note FE sử dụng công nghệ cảm biến ảnh kép Dual Pixel, camera sau 12 MP, khẩu độ F1.7 và camera trước 5MP, khẩu độ F1.7 với khả năng chống rung quang học, tự động lấy nét nhanh chóng cho chất lượng hình ảnh đẹp sắc nét kể cả trong điều kiện thiếu sáng, giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc đáng giá.

Với công nghệ kháng nước và bụi chuẩn IP68, người dùng có thể tận dụng tối đa chiếc Note FE và S Pen bất cứ khi nào cần thiết, ngay cả lúc đang ở hồ bơi hay trong môi trường công trình đầy bụi bặm, xóa bỏ mọi rào cản giữa công việc và giải trí, mang đến hiệu quả cao trong cuộc sống người dùng.