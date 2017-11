Asus ra mắt smartphone viền màn hình siêu mỏng ZenFone Max Plus

ZenFone Max Plus là đại diện đầu tiên của dòng sản phẩm ZenFone được Asus trang bị màn hình 18:9 nên dù mang lại ‘không gian’ trải nghiệm rộng vẫn rất gọn gàng, dễ mang theo bên mình.

Người dùng yêu thích smartphone trong năm 2017 đón nhận khá nhiều sản phẩm hiện đại, trẻ trung với phong cách màn hình khung viền siêu mỏng cả 4 cạnh. Tuy những ngày tháng cuối cùng của năm 2017 đã đến gần, nhưng Asus vẫn không bỏ lỡ cuộc chơi màn hình viền siêu mỏng và đã chính thức tung ra mẫu ZenFone Max Plus (M1) hứa hẹn khuấy động làng smartphone cuối năm.

ZenFone Max Plus hiện còn được xem là đại diện đầu tiên của dòng sản phẩm ZenFone được Asus trang bị màn hình tỷ lệ 18:9 tựa như những siêu phẩm xuất hiện gần đây. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang màn hình tỷ lệ mới, nên ZenFone Max Plus dù sở hữu khung hình 5,7 inch, nhưng vẫn khá gọn gàng cho nhu cầu thao tác nhanh chỉ với một tay.

Asus ZenFone Max Plus.

Về cấu hình, ZenFone Max Plus cũng hứa hẹn đủ sức cạnh tranh với các tên tuổi thuộc phân khúc tầm trung hiện tại. Cụ thể, ZenFone Max Plus trang bị bộ xử lý 8 nhân MediaTek 6750T, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, camera kép 16MP+8MP, camera selfie 8MP, và cũng được cài đặt sẵn Android 7 Nougat. Mẫu smartphone 5,7 inch độ phân giải Full HD+ này cũng được Asus trang bị pin dung lượng 4.130 mAh. Hiện tại, ZenFone Max Plus cũng có cả phiên bản trang bị RAM 2GB, ROM 16GB.

Asus ZenFone Max Plus đương nhiên sở hữu cảm biến nhận dạng dấu vân tay ở mặt lưng.