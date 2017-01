(PCWorldVN) Lỗi mất kết nối khi dùng tai nghe Apple AirPods được cho là chỉ xảy ra khi người dùng nghe gọi điện thoại dù pin tai nghe đã được sạc đầy.

AirPods là mẫu tai nghe không dây được Apple thiết kế dành riêng cho người dùng iPhone/iPad và hiện được xem là một món phụ kiện khá hot vì có tốc độ kết nối gần như nhanh hơn hẳn những mẫu tai nghe Bluetooth khác trên thị trường.

Tai nghe Apple Airpods bị tố dính lỗi rớt cuộc gọi.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, mẫu tai nghe không dây Apple AirPods vừa bị người dùng iPhone 6S và iPhone 6S Plus phàn nàn dính lỗi mất kết nối trong khi đang nghe/gọi điện thoại. Đáng chú ý là cho dù đã được sạc đầy pin, Apple AirPods vẫn bị lỗi rớt cuộc gọi với tần suất gần như mỗi giờ 1 lần. Hiện cũng có luồng thông tin phàn nàn rằng tần suất rớt cuộc gọi khi dùng tai nghe Apple AirPods xuất hiện dày hơn và gần như mỗi phút với những cuộc gọi thời lượng dài.

Được biết, tình trạng mất kết nối giữa tai nghe Apple AirPods và smartphone chỉ xuất hiện khi người dùng thực hiện cuộc gọi. Kết nối giữa tai nghe và iPhone 6S Plus vẫn ổn định khi nghe nhạc. May mắn là Apple cũng đã sớm nhận ra sự bất tiện này và đã bắt tay vào điều tra nguyên nhân. Người dùng iPhone 6S/6S Plus và vài người dùng iPhone 7 nếu gặp lỗi rớt cuộc gọi khi dùng tai nghe Apple AirPods tốt nhất nên chờ phản hồi chính thức từ phía Apple.