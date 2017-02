(PCWorldVN) Mẫu tai nghe Pioneer Rayz Plus không chỉ không minh, khả năng chống ồn hứa hẹn, mà còn có thể vừa nghe nhạc qua ngõ Lightning vừa hỗ trợ sạc pin cho iPhone khi cần.

Việc Apple "khai tử" ngõ cắm tai nghe truyền thống trên những mẫu iPhone 7 và iPhone 7 Plus thực sự đã khiến không ít fan hãng này cảm thấy bối rối và tự hỏi làm thế nào để vừa có thể nghe nhạc từ ngõ Lightning, vừa có thể sạc pin nếu iPhone không đủ năng lượng cho nhu cầu giải trí.

May mắn là người dùng hiện đã có thể lựa chọn giữa việc tậu một bộ phụ kiện kết nối Lightning hỗ trợ tính năng Passthrough để có thể vừa nghe nhạc vừa sạc pin, hoặc nếu dư dả, có thể tậu hẳn một bộ tai nghe không dây như AirPods do chính Apple thiết kế.

Vậy đâu sẽ là giải pháp cho nhóm khách hàng không khoái tai nghe EarPods hoặc phụ kiện lỉnh kỉnh mua thêm.

Tai nghe Pioneer Rayz.

Câu trả lời chính là bộ tai nghe Rayz Plus do Pioneer thiết kế. Về cơ bản, Pioneer Rayz Plus cũng có thiết kế dạng tai nghe in-ear dùng kết nối Lightning. Tuy nhiên, ngay trên dây cáp của mẫu tai nghe Rayz Plus, Pioneer đã tích hợp thêm một ngõ Lightning hỗ trợ tính năng Passthrough nên người dùng có thể dễ dàng vừa nghe nhạc, vừa sạc pin cho iPhone khi cần.

Đáng chú ý là Pioneer Rayz Plus còn được tích hợp đến 6 micro hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh chất hơn nhờ khả năng loại bỏ tạp âm từ môi trường được tăng cường đáng kể. Pioneer Rayz Plus có đủ thông minh để biết tự tạm dừng chơi nhạc ngay khi người dùng tháo củ tai khỏi ống tai. Mẫu tai nghe này cũng hỗ trợ kích hoạt trợ lý ảo Siri, nút chức năng điều khiển từ xa có thể tái lập trình một cách dễ dàng qua ứng dụng phát triển kèm.

Ngõ sạc Lightning đi kèm phiên bản Rayz Plus.

Hiện tại, Pioneer Rayz Plus có giá bán ở mức 149,99USD. Tuy nhiên, người dùng cũng có thêm tùy chọn Pioneer Rayz giá bán chỉ 99,99USD cũng thông minh không kém phiên bản có hậu tố Plus trong tên gọi. Khác biệt có chăng chính là phiên bản Pioneer Rayz không trang bị thêm ngõ Lightning để có thể sạc pin cho iPhone khi cần.