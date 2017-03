[Cận cảnh] Cận cảnh loa bass khủng Klipsch The Three

(PCWorldVN) Ngoại hình đẹp, nguồn vào đa dạng, nốt trầm đầy uy lực cùng chức năng của một bộ loa đa phòng là những điểm son của mẫu loa hàng hiệu Klipsch The Three.

Klipsch từ lâu đã là thương hiệu có tiếng trong làng thiết bị âm thanh không chỉ bởi lịch sử lâu đời, mà còn vì những sản phẩm hiện hữu cho chất âm lôi cuốn trải đều khắp các phân khúc.

Klipsch The Three cơ bản cũng là một đại diện thuộc dòng sản phẩm loa hạng sang mang dáng vẻ hoài cô nhưng cũng không kém phần hiện đại vừa được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam gần đây.

Nếu như Klipsch The One chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng cần một bộ loa cao cấp để giải trí với âm nhạc chất lượng cao qua kết nối không dây - thì Klipsch The Three gần như là một “bộ sưu tập” hoàn chỉnh vì gần như không “ngán” bất kỳ nguồn phát nào, âm trầm cũng được cải tiến đáng kể và quan trọng hơn là có thể kết nối không dây với một bộ loa Klipsch The Three khác để mở rộng tối đa không gian giải trí trong gia đình.

Klipsch The Three.

Xét về kiểu dáng, Klipsch The Three toát lên vẻ sang trọng bởi thiết kế thùng loa hoàn toàn bằng gỗ với 2 tùy chọn tông màu lịch lãm là màu vàng (Klipsch The Three Walnut) và đen gỗ mun (Klipsch The Three – Ebony). Với Klipsch The Three, nút nguồn, nút chức năng chọn lựa nguồn phát, cùng nút điều tiết âm lượng trên được bố trí ở ngay mặt trên loa. Trong khi đó, hầu hết ngõ vào tín hiệu âm thanh tập trung ở mặt sau. Điểm khác biệt của Klipsch The Three so với mẫu The One chính là sản phẩm sử dụng nguồn điện AC trực tiếp và không dùng pin.

Vì là một đại diện thuộc dòng sản phẩm cao cấp, The Three đương nhiên được Klipsch tinh chỉnh kỹ lưỡng âm thanh ngay từ nhà máy.

Klipsch The Three trang bị 2 loa toàn dải đường kính 57,15mm, loa siêu trầm đường kính 133,4mm. Không chỉ vậy, để tăng cường hơn nữa chất lượng nốt trầm, Klipsch The Three còn trang bị đến 2 loa bass thụ động có kích thước tương đương với loa siêu trầm. Klipsch The Three cũng được ứng dụng giải pháp Klipsch Stream Wireless Multi-Room System cho phép người dùng kết nối loa với hệ thống mạng Wi-Fi trong gia đình để stream nhạc hay thậm chí là mở rộng không gian giải trí bằng cách kết nối thêm một bộ Klipsch The Three khác. Nhờ hỗ trợ một lượng lớn chuẩn kết nối âm thanh đầu vào, nên Klipsch The Three cơ bản có thể chơi nhạc từ smartphone, máy tính bảng, PC/laptop, CD Player, hay các thiết bị âm thanh chuyên dụng khác.

Tiếp xúc thực tế cho thấy bộ loa Klipsch The Three cho chất âm lôi cuốn ngay từ khi khui thùng. Tuy ngoại hình khá gọn gàng, nhưng Klipsch The Three cho chất lượng nốt trầm thực sự ấn tượng. Klipsch The Three cũng có tốc độ kết nối/tái kết nối Bluetooth nhanh, ổn định. Nhìn chung, Klipsch The Three khá dễ làm quen, chất âm lôi cuốn, bass đầy uy lực và sản phẩm cũng có một dáng vẻ không thể chê vào đâu.

Sản phẩm hiện có giá bán ở mức 8,2 triệu đồng (tham khảo tại cửa hàng 3K Shop).

Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua hình ảnh mẫu loa Klipsch The Three ngay sau đây: