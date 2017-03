Samsung giới thiệu thế hệ TV mang phong cách sống mới

QLED TV và The Frame là hai sản phẩm TV cao cấp mới được Samsung giới thiệu trong khuôn khổ một sự kiện toàn cầu diễn ra hôm 14/3 tại Paris - Pháp.

Sự kiện này tiếp tục thể hiện vị thế dẫn đầu của Samsung trong việc định nghĩa tương lai của giải trí tại gia bằng công nghệ hiện đại tiên tiến.



Ông HS Kim - Chủ tịch mảng Kinh doanh ngành hàng Hiển thị Hình ảnh của Samsung Điện tử cho biết: "Tại Samsung, chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những công nghệ vượt trội nhằm mang lại những trải nghiệm không gì sánh được cùng thiết kế đột phá bổ sung cho cuộc sống hằng ngày của người dùng. Với thiết kế, tính năng thông minh và chất lượng hình ảnh đỉnh cao, dòng sản phẩm 2017 của chúng tôi thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho TV."



Samsung đã chọn "Kinh đô ánh sáng" Paris để giới thiệu “TV của ánh sáng” - tên gọi dành cho QLED TV nhờ độ sáng tối ưu và trải nghiệm thị giác tuyệt vời mà sản phẩm mang lại. Lựa chọn địa điểm cho sự kiện ra mắt tại phòng trưng bày Carrousel du Louvre thuộc Bảo tàng Louvre - nổi tiếng với lịch sử phong phú về nghệ thuật và văn hoá - cũng làm nổi bật ý tưởng của dòng TV mang phong cách sống mới của Samsung – được thể hiện qua 2 tác phẩm nghệ thuật là Samsung QLED TV và The Frame.



Dòng QLED TV mới nhất được thiết kế với tiêu chí hướng đến người dùng và tập trung vào việc giải quyết 3 phiền toái chủ yếu mà người dùng hay gặp phải bằng các giải pháp Q Picture, Q Smart và Q Style. Samsung đã một lần nữa kết hợp với Yves Behar, một nhà thiết kế Thụy Sĩ nổi tiếng, để tạo ra The Frame, một chiếc TV đầy sáng tạo và mang đến cho người dùng một kiệt tác thanh lịch hòa hợp tuyệt đối với không gian nội thất của bất kỳ ngôi nhà nào.



Q Picture: Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và màu sắc



QLED TV mới ra mắt đã đưa công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot lên một tầm cao mới với những cải tiến về hiệu suất ánh sáng, độ bền ổn định và quang phổ màu rộng hơn. Năm nay, với việc thay lõi và lớp phủ bằng kim loại cho các chấm lượng tử kim loại mới, QLED TV sẽ đáp ứng hầu như tất cả các tiêu chuẩn chính về chất lượng hình ảnh, bao gồm cả góc nhìn, dải màu, độ sáng và độ tương phản. QLED TV có thể thể hiện chính xác đến 100% dải màu sắc - mức hiển thị cao nhất trên thị trường hiện nay, được công nhận bởi Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE) - một trong những Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật lớn nhất châu Âu.



Ngoài ra, các mức độ màu đen và tương phản sắc nét của QLED TV mang lại trải nghiệm xem phù hợp đồng nhất, bất kể ánh sáng của căn phòng như thế nào. HDR 1.500 nit tiên tiến của QLED TV cho phép người dùng xem được mọi chi tiết rõ nétmà không bị làm mất hoặc biến đổi màu sắc.



Q Smart: Nâng tầm trải nghiệm giải trí tại nhà



Samsung Smart Hub đã được nâng cấp để mang đến trải nghiệm trực quan và thống nhất và trực tiếp hơn thông qua QLED TV. Điều khiển từ xa Samsung One Remote phiên bản mới 2017 được cải tiến và nâng cao hiện đang hỗ trợ nhiều thiết bị hơn, cung cấp khả năng điều khiển bằng giọng nói tương thích hợp với nhiều dòng Samsung Smart TV hơn. Ngoài ra, khi kết hợp với ứng dụng Smart View mới nhất - có mặt trên hệ điều hành Android hoặc iOS - người dùng nay đã có thể thưởng thức Smart Hub theo sở thích riêng của mình.



Thêm vào đó, dịch vụ TV Plus cung cấp phương thức dễ dàng và nhanh nhất để tìm kiếm, chi trả và xem phim 4K cũng như các chương trình giải trí mới nhất. Dịch vụ Music mới cũng cho phép tìm kiếm dễ dàng và xác định các bài hát nền được phát trong các chương trình TV và phim ảnh.



Q Style: thiết kế phù hợp với mọi phong cách sống



Năm nay, Samsung mang đến 2 giải pháp mới trong thiết kế và nâng cao tính thẩm mỹ, giúp TV trở thành 1 phần trong thiết kế nội thất và không gian sống của người dùng.

Đầu tiên, giải pháp hoàn toàn mới Invisible Connection – Cáp nối vô hình, giúp thu gọn các dây cáp rườm rà bằng hệ thống dây đơn giản và gần như trong suốt. Người dùng hiện nay đã có thể thiết kế không gian của mình bằng một sợi cáp quang duy nhất và có thể tập hợp tất cả các thiết bị lại với nhau, tạo ra một không gian phòng khách thoáng đãng mà trước đây đã từng bị chiếm chỗ bởi các hộp set-top box và các thiết bị ngoại vi khác.



Samsung cũng giới thiệu No Gap Wall-mount - một thiết bị hỗ trợ giúp cố định TV vào tường với khoảng cách ngắn nhất từ trước đến nay chỉ với 15 phút lắp đặt. Với những người không muốn gắn TV của lên tường, Samsung cũng mang đến một loạt các chân đế đầy phong cách.

Được thiết kế như một chiếc giá vẽ, Studio Stand là một giá đỡ lý tưởng cho bất kỳ không gian sống đậm chất nghệ thuật nào. Cùng với Gravity Stand, giá đỡ cho phép TV Samsung xoay dễ dàng, mang đến trải nghiệm xem tối ưu ở bất kỳ góc độ nào.



The Frame: Xem TV theo cách mới



Tiếp tục tập trung vào thiết kế cao cấp, Samsung đã giới thiệu chi tiết hơn về sáng tạo mới nhất của mình - The Frame. Được hé lộ lần đầu tiên tại CES 2017, The Frame được xem là cách tiếp cận nghệ thuật nhằm tăng vẻ đẹp của không gian trưng bày hoặc môi trường xem TV.



Dựa trên công nghệ sáng tạo mới, khi bật chế độ “Art Mode” lên, The Frame trông giống như một khung hình treo trên tường. Thay vì chuyển dần sang màu đen như các TV truyền thống, người dùng có thể lựa chọn các nội dung nghệ thuật kỹ thuật số để biến chiếc TV trở thành 1 tác phẩm nghệ thuật theo sở thích.

Với hơn 100 đề tài ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau - bao gồm phong cảnh, kiến trúc, hoang dã, hành động, tranh vẽ và nhiều loại hình khác nữa để lựa chọn, The Frame chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi sở thích thiết kế. Được kết hợp với nhiều tùy chọn bố cục và màu sắc nghệ thuật, cũng như tùy chọn phụ kiện bao gồm khung viền có thể thay đổi được và giá đỡ Studio Stand, The Frame thật sự là một bổ sung lý tưởng cho không gian sống của người dùng.



Hơn nữa, The Frame còn được trang bị Kết nối vô hình và No Gap Wall-mount của Samsung, cho phép người dùng treo nó ở bất cứ nơi nào bởi nó có thể hòa hợp vào bất kỳ không gian sống nào mà không có bất dây cáp hay dây dẫn rườm rà nào xung quanh.

Nguồn: Samsung Vina