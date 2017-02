(PCWorldVN) Dòng sản phẩm máy ảnh compact cao cấp Nikon DL-Series sẽ không bao giờ được ra mắt như hứa hẹn trước đây nữa.

DL-Series là dòng máy ảnh compact cao cấp từng được Nikon hứa hẹn ra mắt hồi tháng 6/2016 như là một thứ vũ khí để giành phần thắng trong cuộc chiến thị phần với các hãng máy ảnh khác như Sony và Panasonic.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, chính Nikon đã tuyên bố từ bỏ dòng máy ảnh cao cấp DL-Series. Cụ thể hơn, những mẫu compact cao cấp Nikon DL18-50 f/1.8-2.8, DL24-85 f/1.8-2.8, và DL24-500 f/2.8-5.6 sẽ không được hãng này ra mắt dù rằng từng thành viên liên quan đến dòng máy ảnh này đều đã rất tâm huyết và dốc toàn lực cho việc nghiên cứu phát triển nhằm làm hài lòng người dùng. Nikon cho biết hãng rất lấy làm tiếc khi phải đưa ra tuyên bố từ bỏ những sản phẩm thuộc dòng máy ảnh DL-Series đến người dùng yêu thích hãng này.

Nikon DL-Series.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ bỏ hẳn một dòng sản phẩm của Nikon là do những lo ngại về lợi nhuận, chi phí phát triển ngày càng tăng cũng như yếu tố thị trường. Nguồn tin thân cận với Nikon cũng tiết lộ thêm rằng hơn 1.000 nhân sự của hãng này đang nằm trong diện về hưu non và doanh số bán hàng của Nikon cũng đã giảm 8,2% so với năm 2016.

Tính đến thời điểm hiện tại, riêng về dòng sản phẩm máy ảnh compact, kể cả dòng máy ảnh mirrorless Nikon 1 Series, Nikon không hề có một sản phẩm cao cấp nào thực sự gây tiếng vang. Trong khi đó, các đối thủ như Sony và Fujifilm lại được lòng người dùng hơn nhờ những sản phẩm như RX100 Mark V hay XT-20.