Việc ngừng sản xuất các dòng ống kính ngàm Four Thirds theo Olympus nhằm tập trung vào phát triển các dòng ống kính Micro Four Thirds.

Theo cập nhật mới nhất, nhà sản xuất thiết bị hình ảnh Olympus đã chính thức tuyên bố ngừng sản xuất dòng sản phẩm ống kính ngàm Four Thirds. Tính đến thời điểm này, đã hơn 6 năm kể từ khi thị trường có thêm một mẫu máy ảnh mới dùng ngàm ống kính định dạng Four Thirds này.

Theo Olympus, nguyên nhân chính cho việc ngừng sản xuất các dòng ống kính máy ảnh ngàm Four Thirds là vì hãng muốn tập trung hơn vào việc phát triển ống kính dùng ngàm Micro Four Thirds. Theo giới quan sát, việc Olympus tuyên bố ngừng sản xuất ống kính ngàm Four Thirds cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhất là trước sự bành trướng của dòng sản phẩm máy ảnh Mirrorless ngày nay.

Olympus chính thức ngừng sản xuất ống kính ngàm Four Thirds.

Với người dùng đam mê máy ảnh, hẳn ai cũng rõ Four Thirds là định dạng được Olympus hợp tác cùng Eastman Kodak phát triển. Cảm biến định dạng Four Thirds được phát triển và trang bị cho các mẫu máy ảnh DSLR và những mẫu ống kính Zuiko Digital mà Olympos phát triển được xếp vào hàng ngũ những sản phẩm cao cấp trên thị trường.

Vào năm 2008, Olympus và Panasonic giới thiệu một hệ thống mới mang tên Micro Four Thirds giúp các hãng sản xuất máy ảnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển sản phẩm của mình. Về cơ bản, các máy ảnh Micro Four Thirds cũng sử dụng cảm biến định dạng Four Thirds, nhưng hệ thống gương lật đã được loại bỏ hoàn toàn. Các dòng sản phẩm ống kính định dạng Micro Four Thirds được Olypus gắn mác M.Zuiko Digital.