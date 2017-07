Sản phẩm tiếp nối mẫu máy ảnh mirrorless Canon EOS M10 được kỳ vọng sẽ trang bị cảm biến APS-C 24 MP và bộ xử lý hình ảnh Digic 7.

Nguồn tin thân cận với Canon vừa tiết lộ hãng này đang chuẩn bị tung ra thị trường mẫu máy ảnh Canon EOS M20, sản phẩm tiếp nối mẫu EOS M10 từng giới thiệu hồi tháng 10/2015. Tiếc là hiện tại, nguồn tin này không tiết lộ thêm về những đặc tả kỹ thuật của sản phẩm mới.

Tuy vậy, mẫu máy ảnh mirrorless Canon EOS M20 được tiết lộ chắc chắn ra mắt vào cuối tháng 8/2017. Canon cũng được cho rằng sẽ sớm ra mắt mẫu ống kính EF 85mm f/1.4L IS USM. Theo phỏng đoán, Canon EOS M20 có thể sẽ được trang bị cảm biến APS-C độ phân giải 24 megapixel, bộ xử lý hình ảnh tốc độ cao Digic 7 và cũng sẽ được tích hợp Wi-Fi, Bluetooth.

Sản phẩm tiếp nối mẫu EOS M10 sắp ra mắt.

Được biết, mẫu Canon EOS M10 đang có mặt trên thị trường trang bị cảm biến APS-C CMOS độ phân giải 18MP hỗ trợ dải nhạy sáng ISO 100-12.800 (mở rộng tối đa 25.600), bộ xử lý hình ảnh DIGIC VI, hệ thống lấy nét lai Hybrid CMOS AF II vốn hỗ trợ khả năng lấy nét chính xác hơn (49 điểm AF) cũng như tăng tốc độ chụp liên tục lên 4,6 khung hình/giây.

EOS M10 cũng sử dụng ngàm ống kính EF-M và tương thích tốt với các ống kính EF-S cũng như các mẫu dùng ngàm EF (qua ngàm chuyển đổi). Máy cũng được tích hợp flash cóc tầm hoạt động 5m,kết nối Wi-Fi, NFC hỗ trợ khả năng chia sẻ hình ảnh trực tiếp lên các trang mạng xã hội.

Dự kiến, Canon sẽ chính thức mở bán bộ kit thân máy EOS M10 kèm ống kính Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM với giá 599,99 USD. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua riêng ống kính Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM với giá khoảng 300 USD, hoặc ống kính EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM với giá 349 USD.