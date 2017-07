Asus ra mắt máy chiếu nhỏ gọn ZenBeam Go E1Z

Với pin dung lượng đạt mức 6.400mAh, ZenBeam Go E1Z không chỉ cho thời gian hoạt động liên tục lên đến 5 giờ , mà còn có khả năng sạc pin cho các thiết bị di động khác.

Là sản phẩm mang phong cách Zen của Asus với khung kim loại nguyên khối, những đường vân đặc trưng cùng viền cắt kim cương cực kỳ sang trọng, mẫu máy chiếu ZenBeam Go E1Z không chỉ trông sang chảnh, mà còn tiện dụng cho nhu cầu trình chiếu di động. ZenBeam Go E1Z cũng đã được trao tặng hàng loạt giải thưởng nổi tiếng về thiết kế như iF Design, Red Dot Design và Good Design.

Tuy cân nặng chỉ vỏn vẹn 307g và kích thước cực kỳ nhỏ gọn (110x 83x29mm), nhưng nhờ trang bị pin 6.400mAh nên ZenBeam Go E1Z có khả năng hoạt động liên tục trong vòng 5 giờ đồng hồ, hoặc sạc cho những thiết bị di động khác.

Máy chiếu Asus ZenBeam Go E1Z.

Không chỉ thế, sản phẩm này còn có khả năng tắt/mở cực nhanh mà không tốn thời gian khởi động.

Asus ZenBeam Go E1Z hỗ trợ trình chiếu khung hình độ phân giải tiêu chuẩn WVGA (854x480). Tuy nhiên, ZenBeam Go E1Z vẫn có khả năng trình chiếu các bộ phim Full HD dù ở trong nhà hay ngoài trời. Hơn thế, hệ thống cân chỉnh khuôn hình tự động còn giúp ZenBeam Go E1Z tự định hướng và sửa lỗi méo hình. Ngoài ra, chiếc máy chiếu này còn sở tích hợp loa ứng dụng công nghệ SonicMaster.