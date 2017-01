(PCWorldVN) Các mẫu laptop HP Envy cùng loạt máy in LaserJet Pro vừa được công bố tại thị trường Việt Nam dịp đầu năm 2017 đều có những cải tiến đáng kể về thiết kế cũng như hiệu năng.

Được biết, thế hệ tiếp theo của laptop HP Envy có vài thay đổi về thiết kế bên ngoài, thời lượng pin được nâng cấp (lên đến 10 tiếng, cao hơn 2 tiếng so với các model đời trước) và trang bị bộ xử lí Intel Core thế hệ mới nhất Kaby Lake. Theo đại diện của HP, các mẫu laptop Envy 13 và Envy 15 mới đều được xếp vào dòng sản phẩm cao cấp của hãng, tích hợp sẵn hệ điều hành Windows 10 bản quyền và được bán ra với mức giá từ 19,99 triệu đồng.

Các mẫu laptop HP Envy mới sẽ được cài đặt sẵn Windows 10 bản quyền.

Loạt máy in HP LaserJet Pro mới.

Tại sự kiện ra mắt ngày 6/1/2017 vừa qua, HP cũng đã công bố 4 dòng máy in đơn sắc LaserJet Pro M100 và M200 có tốc độ in nhanh, giá cả phải chăng, đồng thời có khả năng in di động dễ dàng cho người dùng cá nhân và văn phòng nhỏ. Dòng máy in HP LaserJet Pro đơn năng và đa năng mới nhất này mang lại hiệu suất cao hơn với tốc độ in nhanh hơn từ 15-20%, chủ yếu nhờ vào công nghệ mực in JetIntelligence độc quyền của hãng.