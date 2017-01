Máy in tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

(PCWorldVN) Là công cụ không thể thiếu trong kinh doanh hiện đại, một chiếc máy in phù hợp có thể giúp DN nhỏ tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc, chất lượng in ấn tối ưu và vận hành tiện lợi.

Với các doanh nghiệp nhỏ, khối lượng in ấn có thể không nhiều nên việc lựa chọn những mẫu máy in công suất lớn, chi phí cao sẽ không hợp lý. Thay vào đó, những chiếc máy in chất lượng cao, công suất vừa phải, thuộc thương hiệu uy tín luôn được xem là lựa chọn tối ưu.

Thực tế cho thấy, những mẫu máy in giá rẻ không thương hiệu sẽ càng khiến doanh nghiệp tốn kém nhiều hơn khi vận hành. Sự tốn kém không chỉ do máy in ngốn nhiều điện năng hơn mà còn ở sự vận hành không chuẩn xác, chất lượng in ấn không đạt, hay trục trặc và thiếu những tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp.

Vậy căn cứ vào những tiêu chí nào mà các doanh nghiệp nhỏ có thể lựa chọn đúng chiếc máy in cho nhu cầu của mình?

Chất lượng đảm bảo

Trước hết, chiếc máy in phải có chất lượng đảm bảo. Các mẫu máy in như HP LaserJet Pro M102 hay HP LaserJet Pro M203 đều là lựa chọn tối ưu nhờ sử dụng mực in laser HP chính hãng cùng công nghệ JetIntelligence đảm bảo tốc độ in cao với chất lượng ổn định và chuyên nghiệp.

Dòng máy in HP LaserJet Pro M102.

JetIntelligence là công nghệ mực in mới giúp in được nhiều trang hơn, hiệu năng và hiệu suất đều vượt trội hơn. HP đã sử dụng hệ thống ống mực mới có cấu trúc 3 lớp tên là ColorSphere 3 Toner System, cho phép in nhanh hơn, nhiều hơn nhưng lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Khả năng nổi trội đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí trong in ấn.

Dòngmáy in HP LaserJet Pro M203.

Tiết kiệm năng lượng

Tiếp đến, máy in cần tiết kiệm năng lượng tối đa, bởi suy cho cùng tiết kiệm điện năng chính là tiết kiệm tiền bạc cho doanh nghiệp. Với công nghệ HP Auto On/ Auto Off hoàn toàn tự động, các mẫu máy in chất lượng cao như HP LaserJet Pro MFP M130, HP LaserJet Pro MFP M227 và hai mẫu máy in trên có thể giúp doanh nghiệp cắt giảm hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Dòngmáy in HP LaserJet Pro MFP M130.

In ấn di động dễ dàng

Với bất cứ doanh nghiệp nào, các giải pháp công nghệ cần phải hỗ trợ họ một cách tối đa. Máy in cũng không phải ngoại lệ. Các doanh nghiệp nhỏ rất cần một chiếc máy in "thông minh", có thể in ấn dễ dàng từ smartphone và máy tính bảng, giúp tăng tối đa sự linh hoạt và giảm sự phụ thuộc vào không gian làm việc truyền thống.

Những mẫu máy in laser như HP LaserJet Pro M102, HP LaserJet Pro M203 hay đa chức năng như HP LaserJet Pro MFP M130, HP LaserJet Pro MFP M227 đều hỗ trợ rất tốt khả năng in ấn di động.

Dòng máy in HP LaserJet Pro MFP M227.

Hiếm có dòng máy in nào lại hỗ trợ in ấn di động tốt như máy in HP. Nhờ công nghệ AirPrint, người dùng có thể gửi lệnh in trực tiếp từ iPhone, iPad hoặc bất cứ thiết bị di động nào. Ngoài ra, máy in HP còn hỗ trợ Wi-Fi Direct và công nghệ chạm-để-in NFC (không cần kết nối mạng) cho phép in trực tiếp từ thiết bị đi dộng.

Chưa hết, máy in HP còn có công nghệ HP ePrint giúp in ấn dễ dàng từ smartphone, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay. Người dùng cũng có thể gửi lệnh in từ smartphone, máy tính bảng hoặc PC tới bất cứ chiếc máy in HP nào qua công nghệ Google Cloud Print 2.0.

Nhờ khả năng kết nối mạng không dây tiện lợi (802.11b/g/n) mà những chiếc máy in này có thể đặt tại bất cứ đâu trong văn phòng mà không cần đi dây mạng LAN vướng víu và bất tiện.

In cực nhanh, thiết lập cực đơn giản

Với tốc độ in lên tới 23 trang/phút, các mẫu máy in như HP LaserJet Pro M102, HP LaserJet Pro MFP M130 và lên tới 30 trang/phút đối với máy in HP LaserJet Pro M203, HP LaserJet Pro MFP M227 có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tăng tối đa hiệu quả công việc.

Việc thiết lập và kết nối cũng rất đơn giản, không mất nhiều thời gian và có thể vận hành ngay tức thì.

Đa chức năng

Đầu tư cho nhiều thiết bị cùng lúc có thể khiến doanh nghiệp tốn kém một khoản không nhỏ. Vậy nên việc lựa chọn mẫu máy in đa chức năng như HP LaserJet Pro MFP M130 và HP LaserJet Pro MFP M227 kiêm luôn chức năng máy scan, photocopy và fax sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, không gian sử dụng và tăng hiệu quả vận hành.

Đây đều là những máy in chất lượng cao được trang bị những công nghệ tốt nhất của HP, cho chất lượng in ấn vượt trội, dễ quản lý, an toàn và tiết kiệm.

Ngoài các mẫu máy in trên, HP còn rất nhiều hạng mục máy in khác cho mọi nhu cầu sử dụng. Tất cả chúng đều có điểm chung: in ấn chất lượng, vận hành dễ dàng, ổn định, tiết kiệm chi phí, bảo mật và được trang bị nhiều công nghệ hữu ích.

Thông tin chi tiết dòng sản phẩm máy in HP LaserJet Pro, vui lòng truy cập: http://hp.com/vn/laserjetpro