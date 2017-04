Phân biệt mực in thật, giả và cách phòng tránh

Nhờ sử dụng tem mác giống y hệt mực in thật nên mực in giả rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Mực in giả đang làm đau đầu không ít doanh nghiệp hiện nay, gây thiệt hại không chỉ trước mắt mà còn về lâu về dài.

Trong bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề sản xuất nào thì việc người dùng phải đối mặt với sản phẩm giả mạo thương hiệu chính hãng là điều khó tránh khỏi. Kẻ xấu luôn lợi dụng kẽ hở để trục lợi bất cứ khi nào có thể.

Với lĩnh vực in ấn, mực in giả mạo/mực tái sản xuất/ mực tái nạp đang trở nên ngày càng trở nên phổ biến. Lượng mực in giả mạo các thương hiệu nổi tiếng hiện nay là rất lớn. Hàng giả và hàng nhái được bày bán công khai. Vì vậy, nếu không được trang bị tốt kiến thức về mực in chính hãng, doanh nghiệp rất dễ trở thành nạn nhân.

Cách phân biệt mực in thật, mực in giả

Những hãng sản xuất mực in lớn đều có cách giúp người dùng dễ dàng phân biệt mực in thật và mực in giả.



Mực in giả mạo phần lớn đều thuộc loại kém chất lượng được đóng gói với nhãn mác nhái nhằm gây ngộ nhận cho khách hàng. Về hình thức, chúng có thể trông giống như sản phẩm chính hãng, thậm chí cơ sở sản xuất mực in giả còn sử dụng lại tem chống giả hay vỏ hộp mực chính hãng.

Có nhiều cách phân biệt mực in thật và mực in giả nhưng tốt nhất là sử dụng công cụ và cách thức khuyến nghị của chính nhà sản xuất. HP - nhà sản xuất hàng đầu trong ngành in ấn trên toàn thế giới đã đưa ra các biên pháp để giúp khách hàng tự nhận biết mực in chính hãng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng.

Thứ nhất là kiểm tra mã sản phẩm. Hãy dùng điện thoại thông minh để quét mã QR trên tem an ninh với ứng dụng HP SureSupply hoặc bất kỳ một ứng dụng đọc mã QR thông dụng khác. Bạn có thể tải ứng dụng HP SureSupply từ Apple App Store và Google Play, hoặc truy cập http://hp.com/go/ok để kiểm tra mã mực in Chính hãng trực tuyến.

Bước tiếp theo là kiểm tra tem an ninh. Kiểm tra kỹ lưỡng các đặc điểm trên tem an ninh của HP, giúp đảm bảo sản phẩm đã mua là chính hãng. Khi nghiêng hộp mực từ trước ra sau sẽ thấy chữ "OK" và dấu " " chuyển động ngược chiều nhau. Còn khi nghiêng hộp từ phải sang trái sẽ thấy chữ "OK" và dấu " " chuyển động cùng chiều nhau.

Cách phòng tránh mực in giả mạo

Cách tốt nhất để tránh mực in giả mạo là hãy mua sắm một cách thông minh. Chỉ mua mực in từ các nhà phân phối và đại lý được HP ủy nhiệm và cảnh giác trước các phương thức bán hàng mờ ám.

Bán sỉ hay các thỏa thuận "độc quyền" đều có thể là những dấu hiệu của việc kinh doanh hàng giả. Nếu thỏa thuận có vẻ hấp dẫn đến mức khó tin, thì doanh nghiệp nên cẩn thận.

Nên cảnh giác trước những dấu hiệu, chẳng hạn đơn vị mới hoặc không quen chào mời sản phẩm HP với hợp đồng quy mô lớn; các đơn vị có văn phòng ảo hoặc địa chỉ không đầy đủ, sử dụng địa chỉ email từ các tài khoản dịch vụ email miễn phí như Hotmail, Yahoo hay Gmail.

Thông thường các trường hợp chào mời mua mực in "có vấn đề" luôn đưa ra giá thấp đáng ngờ so với giá của các nhà cung cấp khác.

Trường hợp đã đặt mua hàng, cũng sẽ có những dấu hiệu giúp doanh nghiệp nhận biết nếu đó mực in giả mạo.

Thứ nhất là thời gian giao hàng lâu hơn bình thường. Lô hàng nhận về được chuyển tiếp từ một địa điểm xa xôi không rõ ràng.

Sản phẩm được giao không có bao bì nhãn mác của HP. Hoặc trường hợp có bao bì HP nhưng bao bì lại kém chất lượng, in sai chính tả hoặc không có tem an ninh của HP.

Nếu sản phẩm có mùi dầu thì có thể đó là hàng giả bởi các cơ sở sản xuất hàng giả thường dùng dầu làm chất tẩy rửa. Ngoài ra, hộp mực bị rò rỉ ngay khi nhận hàng cũng là dấu hiệu cho thấy đó không phải mực in chính hãng.

Để tìm hiểu thêm về cách phòng chống mực in giả, hãy truy cập tại đây hoặc gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ của HP 1800 58 88 68 (24/7 miễn phí) để được tư vấn.