Món quà chất lượng của HP dành cho văn phòng

Một 'người bạn' không thể thiếu với dân văn phòng chúng ta chính là chiếc máy in. Vì vậy, việc lựa chọn được một loại máy in đúng 'chuẩn' như HP LaserJet Pro M102w hay HP LaserJet Pro MFP M130 không chỉ giúp tăng năng suất làm việc của cả văn phòng mà còn tiết kiệm chi phí khá đáng kể cho công ty của bạn.

Máy in HP LaserJet Pro MFP M130 đa chức năng tích hợp In, Scan, Copy, Fax tiện lợi

Chất lượng tin cậy, vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí

Đối với doanh nghiệp thì tiêu chí chất lượng và sự ổn định luôn đặt lên hàng đầu. Công nghệ mực in chính hãng độc quyền JetIntelligence, máy in HP LaserJet Pro M102w hay HP LaserJet Pro MFP M130 sẽ đem đến cho cả văn phòng bạn trải nghiệm in ấn tốc độ cao (lên đến 23 trang/phút) với chất lượng ổn định và chuyên nghiệp.

HP LaserJet Pro M102w nhỏ gọn, đơn giản dễ dùng

Đặc biệt, công nghệ JetIntelligence tăng số lượng bản in trên mỗi hộp mực, lại tiết kiệm điện năng và thời gian đáng kể nhờ thành phần hạt mực in đen chính xác (precision black toner) cho phép in nhanh hơn, sử dụng ít năng lượng hơn. Đây là công nghệ giúp đảm bảo bạn sẽ nhận được những bản in, những hình ảnh đồ họa rõ ràng, đậm và sắc nét.

Hộp mực HP dễ thay thế với tính năng gỡ seal tự động, đóng gói gọn nhẹ, bạn không cần lo lắng khi đối mặt với việc thay mực hay lắp đặt máy nữa.

Bên cạnh đó, dòng máy in HP LaserJet Pro MFP M130 là dòng máy tích hợp đầy đủ các chức năng cần thiết cho một văn phòng, bao gồm In, Scan, Photocopy, Fax. Tất cả các tác vụ có thể thực hiện dễ dàng trên bảng điều khiển ngay tại máy, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất cho công việc của mình.



Hỗ trợ in ấn di động cực tốt, bắt kịp xu hướng thời đại

HP LaserJet Pro M102w và dòng HP LaserJet Pro MFP M130fn/ M130fw đều là những máy in “thông minh” khi có thể dễ dàng in ấn trực tiếp từ smartphone và máy tính bảng của bạn thông qua ứng dụng Apple AirPrint, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, hay qua tính năng Wi-Fi Direct của máy in. Quá tiện lợi cho dân văn phòng trước mỗi buổi họp đột xuất hay đến mùa deadline dí sát mà không cần phải khởi động máy tính lên để thực hiện lệnh in.

HP LaserJet Pro M102w hỗ trợ in trực tiếp không dây tiện lợi.

Gọn nhẹ, tiện lợi cho không gian văn phòng hiện đại

Bộ đôi máy in HP LaserJet Pro xứng đáng là “trợ thủ đắc lực” cho dân văn phòng không chỉ về mặt hiệu năng mà còn về thiết kế. Máy in thường bị cho là cồng kềnh, khó sử dụng và hơi thô khi để trên bàn làm việc. Nhưng HP LaserJet Pro thì khác, không chỉ gọn nhẹ, đặc biệt dễ di chuyển mà còn vô cùng bắt mắt với tone màu trắng trang nhã, tinh tế đủ “tỏa sáng” cho cả văn phòng mà không phải lo không hao tốn nhiều diện tích.

HP LaserJet Pro với thiết kế nhỏ gọn và sắc trắng trang nhã.

Giá dễ chịu lại được quá nhiều lợi ích

Một yếu tố quan trọng đây rồi, bộ đôi máy in HP đều có mức giá dễ chịu và cực kỳ phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khi vẫn mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Máy in HP LaserJet Pro MFP M130 đa năng nhưng vẫn nhỏ gọn, dễ bảo trì và thay mực.

Với mẫu máy in đa chức năng như HP LaserJet Pro MFP M130, bạn sẽ luôn có sẵn một chiếc máy photocopy, máy scan và cả máy fax trong khi không gian làm việc vẫn gọn gàng ngăn nắp, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa rất tiện lợi, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu thiết yếu cho văn phòng.

Đặc biệt, khi mua bạn còn được kèm thêm hộp mực HP chính hãng được thiết kế phù hợp với nhiều loại giấy. Chất lượng mực in cũng như tốc độ in mang lại cho bạn những bản in ấn tượng, đồng đều và hiệu suất cao.

Trên đây đều là những máy in được trang bị những công nghệ tân tiến vượt trội của HP, cho chất lượng in ấn chuyên nghiệp, dễ quản lý, an toàn và tiết kiệm. Còn lý do gì mà bạn không chọn máy in HP LaserJet Pro?.

Tìm hiểu thêm chi tiết về dòng sản phẩm máy in HP LaserJet Pro tại đây hoặc liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng HP (24/7miễn phí) 1800 58 88 68.