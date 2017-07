HP DeskJet GT: Máy in sử dụng mực liên tục, siêu tiết kiệm cho doanh nghiệp

HP vừa ra mắt dòng sản phẩm máy in HP DeskJet GT hoàn toàn mới, khuấy động phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng hệ thống mực in liên tục cùng các tính năng in ấn không dây, có khả năng xuất bản hàng nghìn trang in với chi phí tiết kiệm.

Đại diện HP Việt Nam cho biết các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn tập trung vào sự tăng trưởng và không ngừng tìm kiếm những cải tiến mới để giảm thiểu chi phí, hạn chế sự cố làm gián đoạn công việc của họ. Từ thực tế đó, dòng máy in HP DeskJet GT mới được ra mắt, cho phép in ấn chất lượng cao, bản in chân thực với chi phí tiết kiệm hơn, đồng thời thao tác in ấn, nạp mực trở nên dễ dàng và đơn giản.



Dòng HP DeskJet GT có khả năng in đến 8.000 trang với bộ ba lọ mực in màu HP và lên đến 5.000 trang với lọ mực in màu đen pigment HP có thể sử dụng ngay. Mỗi lọ mực đen và lọ mực màu có mức giá bản lẻ khuyến nghị là 250.000 đồng/lọ. Mực in HP chính hãng được chế tạo theo công thức đặc biệt để tạo ra các bản in sắc nét, đồ họa sống động, đồng thời có thể in ảnh chống thấm nước, chống phai màu để mang đến những tài liệu kinh doanh và marketing đẹp mắt.

HP giải quyết được một trong những vấn đề gây mệt mỏi nhất của máy in sử dụng mực in liên tục, đó là dễ dàng tiếp mực một cách sạch sẽ với hệ thống nạp mực chống tràn cải tiến của HP. Các lọ mực được lắp vào hộp mực in một cách đơn giản mà không cần bóp nén. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi lượng mực in thông qua hộp mực trong suốt.

Môi trường làm việc ngày nay đòi hỏi các thiết bị phải được kết nối mạng và kết nối không dây. Máy in HP DeskJet GT 5820 All-in-One cho phép người dùng trong văn phòng dễ dàng kết nối thông qua điện thoại thông minh và máy tính bảng. Khách hàng có thể cài đặt máy in một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng thiết bị di động. Ngay cả khi không có mạng, tính năng Wi-Fi Direct của HP cho phép người dùng kết nối trực tiếp máy in đến các thiết bị di động trong văn phòng.

Ngoài ra, với ứng dụng thông minh HP Smart App, người dùng có thể gửi nhanh các bản scan đến email hoặc lưu trữ đám mây thông qua thiết bị di động của họ. Người dùng có thể dễ dàng in từ nhiều thiết bị như iPhone và iPad sử dụng AirPrint, hoặc các thiết bị điện thoại di động, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android, Windows 8, Windows 10 và Google Chrome

Xem thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm HP DeskJet GT 5820 All-in-One tại www.hp.com/vn/deskjet-gt

Giá tham khảo: Máy in HP Deskjet GT 5820 All-in-One: 4,5 triệu đồng; HP Deskjet GT 5810 All-in-One: 3,9 triệu đồng.