Canon giới thiệu máy in ảnh di động Selphy CP1300

Sản phẩm mới nhất thuộc dòng máy in ảnh di động Selphy này trang bị chế độ Wi-Fi Shuffle Print hoàn toàn mới, giúp ảnh in ra được tăng thêm tính vui nhộn và tương tác.

Canon vừa công bố ra mắt mẫu máy in di động Selphy CP1300 được thiết kế nhằm mang đến sự tiện lợi và khả năng in ảnh chất lượng cao cho người dùng thường xuyên di chuyển. Sản phẩm cho phép người dùng in hình ảnh chất lượng chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua smartphone, tablet hoặc máy ảnh có tích hợp Wi-Fi.

Với chế độ Wi-Fi Shuffle Print mới, máy in Selphy CP1300 có thể kết nối tối đa với 8 thiết bị thông minh qua mạng không dây rồi nhận ảnh từ đó. Tất cả hình ảnh của những máy này sẽ được kết hợp độc đáo lại thành một bức ảnh duy nhất. Đa dạng về kích thước, từ to như tấm bưu thiếp cho đến nhỏ như chiếc thẻ tín dụng hoặc ảnh thẻ, sau đó cho phép người dùng sáng tạo nên bức ảnh ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, với tính năng bố trí khổ ảnh 2x6 inch (2 bộ gồm 4 tấm hình trong khổ 2x6 inch), người dùng có thể thoải mái trong việc tạo ra các bản in kiểu ảnh của riêng mình.

Máy in Canon Selphy CP1300 hỗ trợ nhiều tính năng in ảnh thú vị

Một điểm cải tiến khác của mẫu máy in Selphy CP1300 so với các model trước đây là giao diện từ dạng văn bản chuyển thành các biểu tượng giúp người dùng dễ dàng định vị và điều chỉnh thông qua các chức năng và cài đặt. Công việc tìm kiếm hình ảnh cũng trở nên dễ dàng hơn với chức năng xem theo ngày và nhiều cách tua hình nhanh, giúp người dùng giảm bớt thời gian cuộn “miệt mài” để tìm tấm ảnh ưng ý.

Người dùng có thể dễ dàng in ấn từ thiết bị thông minh khi sử dụng Canon Selphy CP1300 thông qua ứng dụng Canon PRINT/Inkjet SELPHY. Cụ thể, các thiết bị iOS có thể kết nối với máy thông qua AirPrint, còn các thiết bị Android có thể kết nối thông qua Mopria Print Service. Thêm vào đó, người dùng còn có thể in ấn hình ảnh trực tiếp từ USB, thẻ nhớ SD, hoặc máy ảnh và máy tính thông qua cáp USB.

Canon Selphy CP1300 hiện có các phiên bản màu đen, trắng và hồng đậm. Pin của máy có thể in đến 54 ảnh cho mỗi lần sạc. Sản phẩm dự kiến sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Việt Nam từ tháng 9/2017 với giá 2,8 triệu đồng.