Giải pháp in ấn doanh nghiệp thế hệ mới HP A3

Nhu cầu sở hữu phương tiện làm việc có khả năng tùy biến cao, bảo mật an toàn cho hệ thống và tiết kiệm chi phí đang trở thành nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong thời đại kết nối. Thế hệ máy A3 và máy A3 đa chức năng HP mới được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy máy in đa chức năng vẫn là thiết bị quan trọng phục vụ cho công việc thường ngày của doanh nghiệp. Ở mức cao hơn, khi thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp, những người có vai trò quyết định luôn đặt ra yêu cầu khắt khe cho toàn bộ cấu phần của hệ thống, trong đó bao gồm cả máy in. Với họ, sự tiện lợi phải đi đôi với an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Máy A3 và máy A3 đa chức năng HP là một thiết bị như thế. Không chỉ đảm bảo tối đa lợi ích cho doanh nghiệp trên phương diện hiệu quả đầu tư, HP A3 còn đảm bảo mọi nguồn lực và tài nguyên doanh nghiệp được bảo vệ an toàn và khai thác tối ưu.

In ấn thông minh

Mô hình văn phòng tương lai đang có sự thay đổi căn bản. Các nhân viên đã quen dần với môi trường kết nối và ngày càng đòi hỏi cao hơn ở công cụ làm việc. Với họ, kết nối thông minh là nhu cầu không thể thiếu, ngay cả với chiếc máy in hàng ngày.

Máy A3 và máy A3 đa chức năng HP thế hệ mới là thiết bị thông minh có mức độ kết nối cao, vượt xa kỳ vọng của doanh nghiệp và lực lượng lao động. Máy được trang bị công nghệ Smart Device Services (SDS) cho khả năng theo dõi, chẩn đoán và quản lý thiết bị nâng cao.

Dịch vụ SDS giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thực hiện công việc dễ dàng hơn, đồng thời có thể tích hợp trơn tru với các công cụ của bên thứ ba mà doanh nghiệp đang triển khai. Ngoài tăng hiệu quả và tối ưu sử dụng dịch vụ, SDS còn giảm thiểu tới mức thấp nhất tỉ lệ bảo trì.

Với khả năng chuẩn đoán và sửa chữa từ xa, dịch vụ SDS có thể khắc phục ngay vấn đề mà không phải tới tận nơi, giúp tăng thời gian hoạt động liên tục của máy (mà không bị gián đoạn) và giảm chi phí dịch vụ cho doanh nghiệp.

Bảo mật in ấn hàng đầu

Nếu thường xuyên theo dõi tin tức, bạn biết rõ là tin tặc luôn soi mói và tìm cách tấn công các doanh nghiệp. Trước đây, những lỗ hổng bảo mật thường chỉ tồn tại ở cấp độ máy chủ; nhưng hiện nay những vụ tấn công nguy hiểm nhất lại nhằm vào môi trường mạng thông qua các thiết bị đầu cuối. Và không chỉ máy tính cá nhân mà ngay cả máy in nối mạng cũng là một trong những yếu điểm của an ninh mạng hiện nay .

Theo một khảo sát gần đây của Spiceworks, nguy cơ từ máy in tuy được cảnh báo từ lâu nhưng chỉ 18% các công ty quan tâm đến giám sát máy in để phát hiện các mối đe dọa. Nguy hiểm hơn, 60% công ty được khảo sát đã từng bị rò rỉ thông tin dữ liệu có liên quan đến máy in. Gần 2/3 các chuyên gia CNTT dự báo các mối đe dọa an ninh sẽ gia tăng trong vòng 3 năm tới.

HP đã nghiên cứu về vấn đề này và phát triển thế hệ máy A3 và máy A3 đa chức năng mới cho doanh nghiệp, được trang bị các tính năng bảo mật tích hợp để kiểm soát rủi ro liên quan đến thiết bị, dữ liệu và tài liệu. Đây là những giải pháp đột phá, biến máy in nối mạng từ lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trở thành lá chắn mạnh mẽ bảo vệ doanh nghiệp.

Các giải pháp điển hình bảo gồm HP Sure Start kiểm tra tính toàn vẹn của mã BIOS, danh sách trắng đảm bảo rằng chỉ có mã hợp lệ mới được tải vào bộ nhớ, HP JetAdvantage Security Manager tự động đánh giá và khắc phục các cài đặt bảo mật, HP Access Control thực hiện quản lý hoạt động in ấn di động thông qua sử dụng cơ sở hạ tầng email hiện có, và các giải pháp HP JetAdvantage Pull Printing giảm tình trạng tài liệu in vô thừa nhận, qua đó hạ thấp chi phí và giảm lãng phí.

Ngoài ra, máy A3 và máy A3 đa chức năng HP còn được trang bị tính năng phát hiện xâm nhập thời gian thực, cơ chế xác thực, chức năng mã hóa trình điều khiển, cơ chế giám sát liên tục nhằm phát hiện tấn công và kích hoạt tự phục hồi để tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống của máy in.

Chi phí in màu phù hợp cho doanh nghiệp

Gánh nặng chi phí có thể làm khó bất cứ doanh nghiệp nào. Với in màu, chi phí càng đội lên nếu doanh nghiệp không lựa chọn đúng chủng loại máy in.

Với công nghệ PageWide đột phá không sử dụng nhiều vật tư như các máy in laser, dòng sản phẩm A3 mới của HP giúp giảm chi phí in màu so với các sản phẩm máy in laser khác trên thị trường. Lợi thế này được thể hiện qua chất lượng in màu chuyên nghiệp, chi phí trên mỗi trang in thấp (đặc biệt với in màu); chi phí bảo trì thấp và đòi hỏi ít linh kiện thay thế hơn; cùng chi phí điện năng thấp, và thân thiện với môi trường.

Máy A3 và máy A3 đa chức năng HP có tốc độ in nhanh nhất trong phân khúc (lên tới mức 22 – 60 trang/phút với các dòng HP A3 LaserJet và 60 – 80 trang/phút với các dòng HP A3 PageWide), nâng cao chất lượng công việc và trợ giúp hiệu quả hàng ngày để doanh nghiệp có thể tập trung tốt hơn vào công việc kinh doanh của mình.

Để tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm HP A3 thế hệ mới, vui lòng truy cập website www.hp.com/vn/a3 hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 miễn phí của HP 1800 58 88 68.